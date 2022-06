Firma, která se měla o rekonstrukci postarat, totiž nemá dostatek potřebného materiálu. Starostu Černovic Jana Brožka to nepřekvapuje. „Situace na stavebním trhu nejde odhadnout. Navíc je vysoká inflace. Nejsme teď schopní téměř nic vysoutěžil. Vyčkáváme,“ připustil starosta.

Opravu Svatavské ulice zařizuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. „Velkou komplikaci to pro nás proto nepředstavuje. Navíc jsou tu silnice, které jsou v horším stavu a které by si zasloužily dohled přednostněji,“ nastínil Brožek s tím, že bude ve Svatavské ulici vyměněn také plyn. „Je to dobře, o takové věci je potřeba se starat,“ řekl.

Jednou z ulic, kde byla oprava naléhavější, byla Nádražní. Tu už v současnosti opravují dělníci. „Byla tam nutná komplexní úprava. Od výměny vody a plynu přes kanalizaci až po elektriku. Je to taky letos naše největší akce, co se týče komunikací,“ uzavřel černovický starosta.