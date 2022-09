Jedním z Černovických, kteří mají domek v ulici V Hati je Ondřej Vachta. Aby mohl zajet co nejblíže k domu, bude využívat nedalekou polní cestu. „Jenže to bude dělat vícero lidí. A na podzim se určitě rozprší, takže cesta bude rozježděná a rozbahněná. Možná by pomohlo, kdyby se na ni dal štěrk, dokud to ještě jde,“ zauvažoval. S výstavbou kanalizace souhlasí. „Když je to potřeba udělat, tak ať se to udělá. Jen v té době to pro mě bude představovat komplikaci,“ dodal Vachta.