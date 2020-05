Nové obytné prostory vybudují dělníci z bývalých kanceláří a jednoho bytu. „Je to typický brownfield, opravdu bývalá průmyslová výroba. Některé části lihovaru jsou vysloveně na demolici, tam nemá cenu nic zachraňovat. Některé část jsou naopak dobře rekonstruovatelné, což je případ zrovna tohoto prostoru, kde chceme dělat sociální bydlení,“ poznamenal starosta Černovic Jan Brožek.

V Černovicích tak vzniknou čtyři nové byty. Jednat se bude o dva menší byty, které budou mít kolem čtyřiceti metrů čtverečních a dva velké byty se zhruba sedmdesáti metry čtverečními.

Podle černovického starosty nebude problém byty okamžitě po dokončení přestavby obsadit. „Máme pořadník žadatelů, ale už teď vím, že dva nebo tři byty prakticky ihned obsadím zaměstnanci města. Máme pár zaměstnanců, kteří spadají do kategorie možných uživatelů sociálního bydlení. Dnes tito lidé bydlí v místech, která nejsou úplně vhodná, takže tady by to pro ně bylo ideální,“ sdělil Jan Brožek.

Se sociálním bydlením mají v Černovicích dobrou zkušenost. „Co se týče udržitelnosti projektu, tak si myslím, že jako sociální bydlení mají být tyto byty vedené dvacet let. S tím nemám nejmenší problém, protože obec musí mít nějaké bydlení v sociálním režimu. Navíc v podstatě všechny byty, které město Černovice v současnosti má a pronajímá je, tak byly postaveny v režimu nějakého sociálního bydlení,“ přemítal Brožek.

Vedení černovické radnice předpokládá, že staveniště předá firmě během června nebo července. „Máme vysoutěženého dodavatele a jsme před podpisem smlouvy. Předpokládám, že smlouvu podepíšeme zhruba do měsíce. I když tedy čekáme ještě na definitivní potvrzení dotace, ale to už je vysloveně jen formální záležitost,“ poznamenal Jan Brožek.

Zhruba osmimilionové náklady zaplatí pětimilionová dotace, zbytek půjde z rozpočtu města.