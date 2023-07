V bramborovém poli skončil s nákladem řidič tahače. Škoda je skoro milion korun

V bramborovém poli zasahovali poslední červnový den záchranáři na Pelhřimovsku. Do něho vjel řidič se srbskou poznávací značkou, který projížděl před půl čtvrtou odpoledne po silnici I/19 ve směru od obce Čížkov na Starý Pelhřimov. Patrně se plně nevěnoval řízení, proto nejdříve přejel do protisměru a následně mimo silnici, kde narazil do betonového mostku a vzrostlého stromu.

V bramborovém poli skončil s nákladem řidič tahače. Škoda je skoro milion korun | Foto: Policie ČR