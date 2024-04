Už zbývá dořešit pár drobností a cestující se na Vysočině opět projedou vlakem na oblíbené úzkokolejce. První lidé by se mohli mezi Obrataní na Pelhřimovsku a Jindřichovým Hradcem svézt už letos v červnu. Úzkokolejka bude fungovat až do konce sezóny.

Ohlédnutí za dobou, kdy ještě vlaky jezdily po úzkokolejce. | Foto: Deník/VLP Externista

Kraj Vysočina vybral dopravce úzkokolejky, kterým je Gepard Express. Podle mluvčí Svatošové musí nyní do dvou měsíců před podpisem smlouvy doložit veškerá povolení dopravce a také provozovatele dráhy. „Jedná se o dokumenty, které vyžaduje příslušná legislativa i smlouva. Po té je pravděpodobné, že turistický vlak vyjede mezi Obrataní a Jindřichovým Hradcem ve druhé polovině června,” přiblížila.

Svatošová dodala, že v jízdním řádu počítají s turistickým provozem na dráze od zahájení provozu do konce října letošního roku. „Dle návrhu smlouvy bude i v příštích letech platit podobný řád. Jeho koncepce počítá se zahájením víkendového provozu od Velikonoc do konce října a v s každodenním provozem od června do konce září,” uvedla. Kraj bude na provoz úzkokolejky na svém území ročně platit přes dva miliony.