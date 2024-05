Na trať úzkokolejky by se mohly už za několik týdnů vrátit vlaky. Oblíbená turistická atrakce se zastavila na začátku října roku 2022. Její provozovatel, Jindřichohradecké místní dráhy, skončil v insolvenci a dluží věřitelům kolem 360 milionů korun. Stanice na trase úzkokolejky na Jindřichohradecku i části Vysočiny po celou dobu obsluhují autobusy.

Majetek úzkokolejky v mezičase chátrá. Sprejeři ničí vagony na nádraží nebo ochrannou zeď bývalé střelnice na Šajbě. | Video: Deník/Adam Hudec

Posledním termínem, o kterém se v souvislosti s obnovením provozu na úzkorozchodné trati mluví, je červen.

„Pořád nás neopouští optimismus a směřujeme obnovení provozu úzkokolejky na průběh června. Ještě nebudeme slibovat přesný den, ale někdy během června bychom chtěli vyjet,“ dal naději člen představenstva Jindřichohradeckých místních drah a vedoucí oprav JHMD Jan Píšala s tím, že v současné době už je v plném proudu příprava vozidel a infrastruktury na provoz. Na trati proběhla koncem dubna také kontrola státního dozoru Drážního úřadu, který bude vydávat o osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Jde o poslední nutný dokument, který ke spuštění provozu chybí. Proces jeho udělení může trvat několik týdnů.

Jindřichohradecké místní dráhy mají aktuálně 14 stálých zaměstnanců. Nové vedení firmy už k nim začalo shánět nové posily pro nadcházející sezónu.

„Pro obnovení provozu úzkokolejky budeme potřebovat pochopitelně strojvedoucí, vlakvedoucí, topiče pro parní lokomotivy, ale i různé brigádníky třeba na stánky s občerstvením nebo se suvenýry. Budeme pravděpodobně posilovat i dílnu pro údržbu kolejových vozidel, možná také infrastrukturu a budou se nám hodit traťoví dělníci,“ vyjmenoval Jan Píšala a dodal, že podrobnější informace najdou zájemci na facebookovém profilu Jindřichohradeckých místních drah.

Oslovují i bývalé zaměstnance

Provoz úzkokolejky ale bude letos pouze sezónní a skončí pravděpodobně s posledním říjnovým dnem. Firma tak bude nabírat v drtivé většině pouze brigádníky. Lidé se ale i přesto hlásí ve velkém. „Překvapivě je i relativně silný zájem ze strany lidí, kteří tady u nás nikdy předtím nepracovali. Svědčí to o tom, že lidé vnímají úzkokolejku jako určitý fenomén regionu Jindřichohradecka,“ neskrýval radost Jan Píšala. Firma JHMD zároveň postupně oslovuje i své bývalé zaměstnance, kteří už práci znají a umí ovládat vozidla.

V současné době je v plném proudu reorganizace společnosti JHMD. Její plán má být hotový do konce května. Počítá se s tím, že nemovitosti i koleje by odkoupil nově zakládaný svazek obcí kolem úzkokolejky.

„Měli bychom vše na základě nájemních smluv. Znamená to, že bychom majetek následně pronajali někomu dalšímu a díky příjmu z pronájmu ho postupně spláceli. Nemuseli bychom tak vynakládat na nákup vlastní prostředky a do budoucna budeme vlastníkem,“ vysvětlil už dříve princip fungování budoucího svazku obcí starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Před měsícem také kraje vybraly ze dvou kandidátů dopravce, který by měl během letošní sezóny vlaky provozovat. Jihočeský kraj i Vysočina se shodly na brněnské společnosti Gepard Express, která nabídla nižší cenu za vlakový kilometr.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Trasa z Jindřichova Hradce do Obrataně byla dokončena v roce 1906 a sloužila především k dopravě dřeva, uhlí a zemědělských produktů. Pod tíhou rozmachu ostatní dopravy ale začal být provoz úzkokolejky ztrátový a hrozil jí zánik. Před ním ji v roce 1995 zachránila společnost Jindřichohradecké místní dráhy, která začala úzkokolejku provozovat jako turistickou atrakci. Za běžného provozu se po kolejích pohybovalo pět dieselových lokomotiv a jedna parní. Ročně svezly desítky tisíc lidí.