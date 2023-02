Firma Gepard Express je držitelem všech licencí a osvědčení potřebných k provozování drážní dopravy. Majitele společnosti už několikrát jednal s Jihočeským krajem. "Pravidelně se setkáváme na toto téma a hledáme způsoby, jak úzkokolejku zachránit. Za naši společnost vnímáme to riziko, že pokud se v létě nepojede, může to být pro úzkokolejku smrtelné. Jednak si všichni včetně politiků zvyknou na to, že vlaky nejezdí a nic se neděje, pak je to také smrtelné pro techniku, protože každý měsíc, který stojí, znamená další statisícové investice do vozového parku," vysvětlil Albert Fikáček.