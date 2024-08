Až do října musí řidiči počítat s dalšími uzavírkami v okolí Humpolce na Pelhřimovsku. V pondělí totiž na silnicích začala nová omezení a další přibudou. Týkají se například obcí Čejov, Bystrá, Mikulášov či Pavlov u Herálce.

Do pátého října potrvá uzavírka silnice číslo II/347 od křižovatky s ulicí Dusilova v Humpolci po začátek obce Čejov. Mluvčí Humpolce Jiří Aujezdský uvedl, že je to kvůli opravě silnice. „Objízdná trasa pro vozidla do dvanácti tun a pro veřejnou linkovou osobní dopravu je ve směru Humpolec a Světlá nad Sázavou. Bude obousměrná a vedena z Humpolce po silnici číslo III/34771 na Světlice, Budíkov, Malý Budíkov a Kejžlice,“ vyjmenoval.

Mluvčí dodal, že další uzavírka se týká silnice číslo II/34775 od křižovatky se silnicí číslo II/523 po začátek obce Bystrá. Také zde je důvodem oprava silnice. Práce potrvají do jedenáctého srpna. „Objízdná trasa pro veškerá vozidla obousměrně povede ve směru od obce Krasoňov po silnici číslo II/523, Humpolci, silnici číslo I/34, silnici číslo II/347, Komorovice, silnici číslo III/34773, po silnici č. III/34775 až po obec Bystrá,“ popsal.

Další dopravní omezení začne patnáctého srpna a potrvá týden. „Uzavírka bude od silnice číslo III/13116 od křižovatky se silnicí číslo II/523 Mikulášov ke křižovatce se silnicí číslo II/3483 Pavlov u Herálce u Havlíčkova Brodu. Je to z důvodu opravy silnice,“ přiblížil s tím, že to bude bez objízdné trasy.