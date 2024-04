Celá akce by měla být hotoví do poloviny listopadu. „Součástí toho budou i uzavírky. Zpočátku bude silnice průjezdná, ačkoli jen v jednom pruhu. Jak budou práce postupovat, tak se objeví i úplné uzavírky. Vždycky by však měly být jen v jedné části ulice. Nemělo by se stát, že by v jednu chvíli nebyl přístupný žádný úsek pro řidiče,“ ujistil Tesař.

A dodal, že opravy se budou týkat také plynovodu a vodovodu. „Kvůli tomu bude nutná jejich odstávka. Jakmile se termíny budou blížit, tak budeme včas informovat,“ uvedl starosta Kamenice. Po vyfrézování bude následovat pokládání plynovodního potrubí a oprava vodovodního řadu.

Ulicí U Nádraží je zvyklá projíždět Markéta Horváthová. „Věděla jsem, že se tady má kopat. Ale už ne, jak moc to bude zásadní. I když bych ještě mohla projet, radši jezdím jinudy, abych se tam mezi silničáři a jejich auty nemotala. Snad to bude do konce roku hotové. Dobré to bude i pro lidi, kteří přijedou na nádraží. Uvidí rovnou hezčí okolí a budou mít z Kamenice dobrý první dojem,“ řekla řidička.

Ulice U Nádraží není jediným místem, kde nyní pracují dělníci. V Tyršově ulici vznikají tři nová parkoviště. Dosud zde totiž auta parkovala na travnatých a zablácených plochách. Mohl za to déšť, který místa vždy rozmočil. Celkem v Tyršově ulici vzniknou tři odstavné plochy, které pojmou osmnáct automobilů. Ty budou nově stát na povrchu z betonových zatravňovacích tvárnic. Hotovo by mělo být nejpozději do června.