Podle Meda se sice podařilo hráz dosypat a zpevnit, ale není zřejmé, jak moc podemletá silnice je a jestli by se pod auty nepropadla. Uzavření silnice ztěžuje život zejména obyvatelům Těšenova. Cesta do města vede po uzavřené hrázi. Teď musí jezdit objížďkou. „Je samozřejmě nepříjemná. Komplikuje směr na Nový Rychnov, lidem ježdění do práce a dětem do školy. Těšenov spadá pod nás. Děti odtud jezdí do školy k nám, mají to složité,“ řekl starosta Horní Cerekve Milan Kunst.

Stav ohrožení byl zrušený, protože voda z rybníka po velkých deštích už odtekla. „Pražské arcibiskupství, které rybník vlastní, se vyjádřilo, že teď hledají projektanta, vodohospodářského statika a nějakým způsobem to budou realizovat, ale bude to určitě půlroční, možná i roční záležitost,“ popsal Ladislav Med.

Hráz rybníka byla dlouhodobě ve špatném stavu. Rybník byl vypuštěný. Naplnily ho totiž několikadenní deště, které začaly dvanáctého září. Když se v hrázi objevily praskliny, vyhlásila povodňová komise třetí povodňový stupeň, který znamená stav ohrožení. Největší dopad to mělo na nedaleký starý mlýn.