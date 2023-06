Kvůli nečistotám a dalším nedostatkům zavřeli minulý týden inspektoři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce maloobchod v Olešné na Pelhřimovsku. Několik dní si tak lidé nemohli v jediné prodejně v obci nakoupit. Nyní už je však obchod opět čistý a otevřený.

Prodejna v Olešné už je opět čistá a otevřená. | Foto: Se souhlasem SZPI

Že je s obchodem něco v nepořádku se starosta Olešné Petr Šlak dozvěděl od Deníku. „Všechno napravil přímo provozovatel toho krámku. Měl na to lhůtu pár dní a do té doby to zvládl,“ popsal.

Přestože obchod chtějí v obci zachovat, tak si podle Šlaka prodejna pošramotila pověst. „Když tam však zůstane čisto a bude klidně bude menší a kvalitnější sortiment, tak to zase bude ku prospěchu všech. Do budoucna chceme, aby stav zůstal takový, jaký je teď. Osobně tam nakupovat chodím, přestože velké nákupy tam dělat nejdou,“ řekl starosta.

Inspektorům v obchodě vadily plísně, trus hladovců či kontaminované potraviny. Po opětovné kontrole povolili prodejnu otevřít.