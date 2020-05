Malí ani velcí běžci s úsměvem na tváři se letos v Pelhřimově nesejdou. Tradiční akce, která se měla na pelhřimovském náměstí uskutečnit v sobotu 23. května, se letos kvůli pandemii koronaviru konat nebude.

Běh pro úsměv v Pelhřimově. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

„Velice mě mrzí, že letos se Běh pro úsměv neuskuteční, ale věřím, že o to více si to užijeme příští rok. Budu mít více času vše doladit a jelikož již teď vím, že termín běhu 22. května 2021 se neshoduje s pochodem Praha-Prčice, tak věřím, že o to více nás bude. Barva Běhu pro úsměv na rok 2021 bude stejná jako měla být letos, tedy zlatá. Dopřejme si letos více chvilek v rodinném kruhu a příští rok se uvidíme zase na náměstí – s úsměvem pro úsměv,“ vzkázala hlavní pořadatelka akce Michaela Tulachová.