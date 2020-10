NA HŘBITOVY MAXIMÁLNĚ DO DEVÍTI. Mnozí byli zvyklí chodit na hřbitov i potmě. To se tentokrát změní, protože po jednadvacáté hodině platí zákaz nočního vycházení. Jinak ale vláda u příležitosti Památky zesnulých návštěvy hřbitovů nijak neomezila. Lidé se tak mohou do určité míry i potkávat. Nesmí ovšem zapomínat na zakrytý nos a ústa.

Nejvíce to pocítí Třebíčští. Obvykle tady totiž mají na Dušičky otevřeno nepřetržitě. Letos výjimečně ne. „V jednadvacet hodin zamykáme,“ potvrdila správkyně nového hřbitova v Třebíči. I tak je to ale o tři hodiny déle než v jiných listopadových dnech.

Otevírací dobu na Dušičky prodlužují i jinde. „Podle řádu veřejných pohřebišť máme od 28. října do 8. listopadu prodlouženou otevírací dobu. Lidé mohou chodit od osmi do dvaceti hodin. Zvýraznili jsme to i na branách, aby to nemuseli luštit v provozním řádu,“ přiblížil Petr Gabriel, správce hřbitova u Zelené Hory ve Žďáře nad Sázavou. O hodinu méně, tedy do 19.00 hodin, pak budou otevřené místa posledního odpočinku v Pelhřimově a Jihlavě.

Naopak na vesnicích hřbitovy nikdo nezamyká ani nehlídá. „Spoléháme na uvědomělost a opatrnost občanů. Věřím, že všichni budou dodržovat to, co mají,“ uvedla starostka Častrova na Pelhřimovsku Jana Houšková.

NÁPOR V KVĚTINÁŘSTVÍCH. Opatření se dotýkají také obchodníků. V květinářstvích mohou být naráz jen dva nakupující. „Lidé jsou vzorní a skutečně to dodržují. Když vidí, že už v obchodech někdo je, tak čekají venku. Ani je na to nemusím upozornit,“ pochválila novoměstská květinářka Radka Plocková.

Od nákupu dušičkových dekorací to ale zákazníky neodrazuje. Své o tom ví například v zahradnictví Křesťan v Havlíčkově Brodě. „Nestačíme vyrábět, lidé nám to berou téměř pod rukama. Každý den máme originální a čerstvé dekorace a je o ně opravdu velký zájem,“ komentovala za zahradnictví Dana Křesťanová.

I když u nich převládají klasické věnce a věnečky, snaží se jít s dobou. „Hlavně mladí chtějí modernější věci. Používáme třeba korpus z proutí, protože nechtějí jen klasickou slámu obalenou chvojím,“ prozradila Křesťanová.

DUŠIČKOVÉ DEKORACE. Kupovaným dušičkovým dekoracím dává přednost i Petra Hronová z Pelhřimova. „Jsem poměrně pracovně vytížená a volný čas raději věnuji jiným činnostem, takže toto je pro mě jasná volba. Navíc tvoření úplně nepatří mezi mé koníčky,“ svěřila se mladá žena.

To naopak Ivana Jiráčková z Jihlavska si misky a košíčky na hrob vyrábí sama. „I přestože mě to baví a snažím se vytvářet něco kreativního, výsledek je vždycky horší než u kupovaného,“ přiznala s úsměvem. „Na druhou stranu není to tak uniformované a nemáme na hrobu stejné dekorace jako všichni okolo,“ dodala.

Při výrobě sází na přírodní materiály. „Předchází tomu návštěva lesa, kde musím nastříhat několik druhů chvojí a sebrat mech a šišky. Pokud se mi to povede, přinesu si domů i nějaké další přírodniny, jako je třeba šípek. Na zahradě nám pak roste mahon a nevěstin závoj,“ líčila Jiráčková.

POZOR NA KAPSÁŘE. Co se naopak nemění, je nátura nenechavců. Období Dušiček totiž láká i zloděje, a policisté proto apelují na obezřetnost. „Lidé často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen na chvíli, a předpokládají, že se nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání ovšem zloději stačí jen pár minut,“ podotkl vrchní policejní inspektor Martin Hron a dodal, aby návštěvníci hřbitovů v žádném případě nenechávali dražší předměty na sedačkách.

Kapsáři však nečíhají jen na parkovištích, ale i přímo na hřbitovech. „V okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu a jdete například pro vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat si svého okolí a zejména podezřelých osob,“ vyzval Hron.

SVÁTEČNÍ ŘIDIČI. Kromě zlodějů mohou řidičům následující dny znepříjemnit i nehody. „Lidé budou vyjíždět na hřbitovy v blízkosti svých bydlišť, ale budou sem přijíždět i z jiných krajů. Vyšší hustota provozu může vést k problémům v dopravě. Každoročně evidujeme zvýšený počet dopravních nehod,“ sdělil Hron.

Dopravu mohou zkomplikovat i takzvaní sváteční řidiči. „Jsou to lidé, kteří nemusí mít včasnou reakční dobu, a proto je potřeba být v každé situaci obezřetný a opatrný,“ vzkázal policejní inspektor.

Svou roli může sehrát i počasí. „Je potřeba mít na paměti, že je podzim a silnice mohou být pokryté mokrým listím, případně namrzlé. Po ránu bývají časté mlhy,“ upozornil Hron.

Ze všech těchto důvodů bude silnice hlídat více policistů než za normálního provozu. „Budou kontrolovat místa, kde se nacházejí hřbitovy. Navýšíme i počet dopravních policistů,“ informoval Hron.