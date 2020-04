S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy koronaviru však trvá upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.

Lidé, kteří potřebují Městský úřad Humpolec osobně navštívit, mohou od pondělí 20. dubna počítat se standardními úředními hodinami pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14.30 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. „Pokud je to pro vyřízení vaší žádosti možné, upřednostňujte prosím písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou. Zároveň je vhodnější při platbách na našich pokladnách využívat bezhotovostní platbu kartou,“ doporučil tajemník humpoleckého městského úřadu Jiří Fiala s odkazem na nutnost zachovat bezpečnostní opatření.

K nim patří i dodržování minimálně dvoumetrového odstupu od ostatních návštěvníků i zaměstnanců, používání ochrany úst a nosu ať už rouškou, respirátorem, či šátkem a také využívání dezinfekce, která je k dispozici při vstupu do radnice. „Prosíme všechny o ohleduplnost a o respektování těchto základních pravidel, která chrání nejen naše zaměstnance, ale také samotné návštěvníky radnice. I ta je totiž veřejným místem, kde se schází velký počet lidí. Pro konkrétní představu, jen u přepážky na registru vozidel se od vyhlášení nouzového stavu do 15. dubna, což je zhruba měsíc, během kterého bylo doporučováno omezit návštěvy úřadů na nezbytně nutné situace k řešení a během kterého byl náš úřad pro veřejnost otevřen šest hodin v týdnu, osobně vystřídalo 437 žadatelů. Z toho jich 249 patřilo k obcím v rámci obce s rozšířenou působností Humpolec a zbylých 188 žadatelů přijelo z dalších obcí, kde úřady přistoupily k ještě přísnějším opatřením,“ uvedl Jiří Fiala.