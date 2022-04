V návštěvnickém centru CZ Loko Arény jde o kapacitu, která pomůže pro přespání v případě nočního příjezdu uprchlíků do centra, které funguje čtyřiadvacet hodin a sedm dní v týdnu. Ráno pak již centrum nabídne volné kapacity jinde.

Přestože je KACPU otevřené non stop, administrativní agendy fungují denně od sedmi ráno do sedmi večer. „Klienti si mohou termín i čas vyřízení úředních záležitostí objednat elektronicky na adrese rezervace.kr-vysocina.cz,“ připomněla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Od prvního dubna je k dispozici webový formulář pro registraci ubytování, zatím ho využilo čtyřiaosmdesát ubytovatelů, kteří mají osm set padesát lůžek. S ubytováním uprchlíků je pak spojena finanční kompenzace. Nadále funguje každé úterý a čtvrtek také Krajský sklad humanitární pomoci v Kosovské ulici, aktuálně je potřeba zejména kuchyňské nádobí, konkrétně hrnce a pánvičky, nebo hygienické potřeby.

V rámci čtvrtečního jednání Krizového štábu Kraje Vysočina také zaznělo, že ředitelé mateřských škol budou povinní vypsat termín zápisu cizinců k přijetí do školky a to v termínu od prvního června do patnáctého července.