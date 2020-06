Případné úpravy mohou provádět obyvatelé města a jeho místních částí starší osmnácti let a osoby, kterým zákon přiznává práva občana města Humpolce.

Do elektronické podoby zápisu v kronice města lze nahlédnout na webových stránkách města, do jeho tištěné podoby lze nahlédnout v sekretariátu starosty města. Návrhy na změny, doplnění nebo opravu zápisu mohou zájemci podávat písemně do 15. července.