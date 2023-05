Umělá inteligence jako pomocník v nemocnici. V Pelhřimově o ní uvažují

Dočkají se pacienti z Vysočiny lékařské zprávy psané umělou inteligencí? Mohla by to být pomoc lékařům. V jihlavské nemocnici aktuálně testují umělou inteligenci na plicním oddělení. Do budoucna bude její význam pravděpodobně stoupat. Zkušenosti s ní mají i jiné nemocnice v kraji, případně o jejím využití uvažují.

Umělá inteligence je součástí postupně digitalizace nemocničních procesů. Do pilotního projektu se zapojila také jihlavská nemocnice. | Video: Deník/Martin Singr

Přijít k doktorovi, popovídat si s počítačem a odejít se stanovenou diagnózou i žádankou ke specialistovi či receptem do lékárny, aniž by se pacient viděl s lékařem? To v nejbližší budoucnosti podle odborníků nehrozí. Umělá inteligence ale může práci doktorům výrazně usnadnit. Umělou inteligenci v jihlavské nemocnici zkouší na plicním oddělení. Primář Jiří Pejchal zdůraznil, že umělá inteligence aktuálně nezasahuje do rozhodování lékaře o diagnostice a léčbě, je to pouze pomocník. „Analyzuje komunikaci lékaře s pacientem. Kromě přepisu řeči do strukturovaného textu, čímž uvolní lékaři ruce k práci s pacientem, místo otrockého zapisování, dále také analyzuje řeč pacienta. Na základě klíčových slov může lékaři poskytnout nápovědu k diagnóze,“ popsal Pejchal. Počítače nastavili do úsporného režimu. Nemocnice Jihlava tak šetří desetitisíce Umělá inteligence pak umí analyzovat také obrazová data. V tomto případě může upozornit doktora na abnormální nálezy na rentgenových či CT snímcích. Vyvíjený algoritmus pomůže z rentgenových snímků během vteřiny určit, jaký nález pacient na hrudníku má, a umí vyznačit jeho polohu. Pacienti zatím nejsou testováním umělé inteligence v nemocnici nijak dotčení. Pejchal však očekává kladné reakce, pokud budou marodi seznámeni se způsobem, jakým mohou velké jazykové a obrazové modely přispět ke zlepšení diagnostiky a léčby. Jeho slova potvrdila i seniorka Marie, která si nepřála zveřejnit celé jméno. „Doktor je taky jen člověk a může se zmýlit. Stává se to. Když potlačí své ego a nechá si poradit od počítače, může být pak jeho péče o pacienta lepší. Já bych se toho nebála,“ okomentovala umělou inteligenci seniorka. Robot píšící lékařské zprávy První výsledky z testování umělé inteligence v Jihlavě vypadají dobře. „Je velmi důležité si říct, že jazykové modely GPT nevyužíváme jako znalostní bázi, ale jako to, k čemu jsou primárně stvořené, a to je práce s textem a jeho sumarizace,“ zdůraznila mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. „Využívat GPT modely jako znalostní bázi je úplně jiná a významně komplikovanější disciplína,“ dodala. GPT model zatím jen sumarizuje rozhovor mezi lékařem a pacientem. Pokud je během něj zmíněna diagnóza, tak je i ve zprávě. „Diagnózu můžeme i sami nechat model odhadnout dle příznaků, ale model prozatím nemá kontext minulých vyšetření nebo netuší, co si donesl pacient na papírové zprávě z jiného zdravotnického zařízení,“ tlumočila Zachrlová stanovisko nemocničních počítačových techniků. Ti nijak netají, že cílem projektu je, aby robot psal pacientům lékařské zprávy a doktor je jen kontroloval. Středním školám na Vysočině chybí učitelé, hlavně pro odborné předměty Umělá inteligence je téma i v dalších nemocnicích na Vysočině. Například v třebíčské nemocnici zatím využití umělé inteligence zvažují a čekají na výsledky pilotního testování v Jihlavě. Pro radiologii V Pelhřimově jsou o krok dále. „Uvažujeme o možnosti využití programu, který využívá metod umělé inteligence s přesahem do klinické praxe, zejména pro využití v oblasti radiologie,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová. Podle ní se v blízké budoucnosti dočkáme softwaru, který bude pomáhat při řešení zdravotnické dokumentace. „Vzhledem k důležitosti v lékařských zprávách předpokládáme kontrolu lékařem,“ dodala mluvčí. Jednat ohledně využití daného systému začala i brodská nemocnice. „Naše rentgenové oddělení využívá již několik let systém, kdy lékař vyhodnocuje snímky a nahlas diktuje popis. Využívá jej i oddělení patologie. Systém sám zaznamenává diktovaný výsledek, tedy píše za lékaře,“ popsala mluvčí Petra Černo. Ta usuzuje, že umělá inteligence je směr, kterým se medicína jistě bude ubírat i s ohledem na nedostatek lékařů. „Nicméně osobní kontakt, lidský přístup a zájem lékaře o pacienta je, a doufám, že dlouho bude, nejdůležitějším prvkem v péči o pacienta,“ uzavřela Černo.

