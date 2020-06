Vedení černovické radnice tak hledalo jinou firmu vhodnou k realizaci zmíněného projektu. „Když to tak řeknu, tak jsme promarnili zhruba měsíc. Na harmonogram prací ale tato změna nemá téměř žádný vliv,“ poznamenal Jan Brožek.

Hlavní práce odstartují na černovické škole stejně až s příchodem prázdnin. „Teď se řeší jen venkovní práce a firma si chystá staveniště. Hlavní nápor začne v červenci,“ informoval černovický starosta.

V rámci plánované vestavby vyrostou na školní půdě dvě nové odborné učebny se zázemím zaměřené na technické a přírodovědné předměty. Dělníci ve škole vybudují také výtah, který zajistí bezbariérový přístup do celé školy a kompletně opraví celou střechu.

Práce by měly trvat do letních prázdnin příštího roku. Rekonstrukce vyjde zhruba na sedmadvacet milionů korun. Z toho přes osmnáct milionů korun pojme dotace. „Celý tento projekt byl závislý na dotaci, o kterou jsme žádali už v roce 2016. Dotaci nám potvrdili teprve až letos, takže jsme to nakonec museli řešit poměrně dost narychlo,“ dodal Brožek.