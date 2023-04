Světově uznávaný kytarista Dominic Miller, který spolupracuje se zpěvákem Stingem, zavítá v rámci evropského turné do Česka. Jeho jediná zastávka bude v Humpolci. Hostem jedinečného večera v neděli 23. dubna bude v divadelním sále humpoleckého kina bude zpěvák Vojtěch Dyk. Miller představí českým fanouškům skladby ze svého nového sólového alba Vagabond.

Kapela Dominica Millera (v modré bundě, druhý zprava) | Foto: se souhlasem organizátorů

Dominic Miller se narodil v Argentině irsko-americkému páru, studoval v Anglii a dnes žije ve Francii. Jako hudebník tedy ve své tvorbě spojuje to nejlepší ze starého i nového kontinentu. Ve světě platí za vrcholného profesionála a propojení se Stingem trvá už desítky let. Ze společné tvorby lze jmenovat světoznámou píseň Shape Of My Heart.

„Jsem silně ovlivněn tím, jaký má Sting smysl pro harmonii, i stylem jeho skládání textů a písní. Zkouším to samé aplikovat do instrumentální hudby. Vyjadřuji se pomocí hudebních aranžmá,“ netají se Miller svou inspirací. Sting kontruje: „Kdykoliv Dominic hraje na kytaru, vytváří jedinečné barvy a celé spektrum emocí, ojedinělou architekturu ticha, melodie i resonancí. Dokáže hudbou pozvednout ducha do jiných sfér.“

Kromě Stinga spolupracoval Miller také s mnoha dalšími osobnostmi, například s Paulem Simonem, José Carrerasem, Philem Collinsem, Paulem Youngem, Manu Katchém, Chrisem Botám a dalšími.

Kapela vystoupí v tomto složení: Dominic Miller (kytara), Nicolas Fiszman (baskytara), Jacob Karlzon (piano), Ziv Ravitz (bicí). Hostem ojedinělého hudebního večera v Humpolci bude Vojtěch Dyk, a tak se diváci mohou těšit na několik společných písní. Prodej vstupenek online na www.infohumpolec.cz nebo osobně v infocentru Humpolec.