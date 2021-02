„Mám radost z toho, jaké máme ve škole sportovní zázemí, díky velké podpoře města i vedení školy na vybavení. Na školních sportovních soutěžích patříme mezi nejlepší školy. Je to aktivním přístupem, kterým na naší škole s kolegy Jiřím Pravečkem, Michalem Maršíkem a Šárkou Vitovskou vedeme hodiny, ale hlavně tím, že v našem městě má sport velkou tradici a podporu," hodnotil Vitovský.

Dnešní sportovní generace v Pacově má podle Vitovskoho dobré trenérské podmínky, vybavení i zázemí. "Sám již třiatřicet let provozuji atletiku. Hlavně už jako trenér, ale stále i jako aktivní závodník. Sportem s manželkou žijeme a proto doufám, že tato doba, kdy musíme dodržovat vládní opatření a sport je z mého pohledu minimalizován a devastován, brzy skončí,“ říká sportovec a učitel.

Zdůraznil, že pro spoustu dětí je tělocvik ve škole jediným pohybem, co mají. „Sport je nenahraditelnou součástí života. Pohyb vytváří radost ze života a můžou za to endorfiny v našem těle. Když touto dobou a vládním nařízením o to přijdou, těžko budou později vnímat pohyb jako přirozenou součást života. Sociální izolace našich dětí a obezita klepou na dveře, ale věřím, že si s tím v budoucnu dokážeme poradit,“ dodává s nadějí pacovský učitel a atlet.

Sportu se věnujete ve škole i volném čase. Co všechno máte na starosti?

Ve škole je to pořádání lyžařského kurzu, kdy nám na hory jezdí 5. a 7. ročníky, což je zhruba stovka žáků. Tuto akci plánujeme s kolegy vždy rok dopředu. Každý rok naplánujeme přes dvacet soutěží pro žáky. Je to jak součást naší práce, tak odměna žákům za jejich snahu. Svůj volný čas věnuji atletice. Plánuji chod tréninků v mé skupině s kolegou Pavlem Vaňkem, kdy svěřenci trénují šestkrát týdně. Náš oddíl patří mezi několik v republice, který byl vybrán jako sportovní středisko, které má připravit svěřence pro budoucí atletickou kariéru.

Co považujete za váš největší úspěch?

Rodinu. Máme s manželkou dvě holčičky. Dokončené vzdělání a možnost sportovně ovlivňovat mladé lidi kolem sebe.

Jaké máte další plány?

Vychovat zdravé děti a sportovně se podílet na ovlivnění co nejvíce mladých lidí. V atletice bych si přál, aby bylo možné přenést mé zkušenosti na mladé atlety a dokázali se tak vyhnout zranění, což se mně moc nedařilo. Plán je takový, aby co nejvíce svěřenců reprezentovalo Pacov na MČR v atletice a případně se stali oporou české reprezentace. A hlavně u tohoto sportu zůstali a pomáhali udržet tento sport v našem městě.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Aby skončila tahle divná doba a lidi začali normálně žít. Vrátili se ke sportu a mohli začít legálně posílat děti na tréninky. Z mého pohledu je sport nepostradatelný. Děti si tvoří zdravé návyky, učí se důslednosti, mají zde nejlepší kamarády, učí se vyhrávat, ale i prohrávat. Nenásilně je nutí dodržovat zdravý životní styl.

Co na vaši práci ve škole a kolem sportu říká rodina?

Rodina říká, že jsem pořád někde pryč, ale jsou prý rádi. Alespoň naše děti nenásilně vyrůstají ve sportovním prostředí, o kterém jsme s manželkou přesvědčeni, že je tou správnou cestou.

Kam nejraději jezdíte na dovolenou?

Do přírody, kde není moc lidí, ideálně třeba na hory.

Máte nějakou knížku, která vám utkvěla v paměti od dětství a ovlivnila vás?

Ostře sledované vlaky od Bohumila Hrabala, tato kniha mi nejvíce utkvěla v paměti.

Jaký film vás vždycky pobaví nebo zaujme?

Film Forrest Gump, je to jistota dobré zábavy.

Máte nějaké nejoblíbenější jídlo a podělíte se o recept?

Nejoblíbenější jídlo mám maso. Steak s fazolkami a slaninou a rád si ho udělám doma, nebo si ho dám v restauraci.

Máte tip na pěknou vycházku či výlet ve vašem okolí?

Můj tip je Pacova hora u Chýnovských jeskyní, Černý rybník a pěkná procházka je také kolem rybníka Valcha.

Je nějaká historická osobnost, se kterou byste ráda potkal a proč?

Já mám spíše sportovní vzory a ty na závodech potkávám. Je to desetibojař Roman Šebrle, Tomáš Dvořák, oštěpař Jan Železný nebo běžkyně Jarmila Kratochvílová, se kterou se vídáme každý rok na soustředění v Čáslavi, byla také trenérkou mé ženy a mimochodem má ve stejný den narozeniny jako já a tak jí přeji dodatečně pevné zdraví.

Kdo vám nejvíce pomáhá s vaší činností?

V atletickém prostředí je to pan Zajíc, bez kterého by atletika v Pacově nebyla, kolega trenér a kamarád Pavel Vaněk, Starší svěřenci a kamarádi Jan Dvořák a Lukáš Podolský a hlavně moje manželka, ta má pochopení a tím pádem vliv na všechno.