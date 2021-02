Zatímco Nimpšov měl v loňském roce nejvyšší procentuální nárůst obyvatel mezi obcemi v celém kraji, Důl naopak skončil na opačném konci tabulky, tedy s nejvyšším úbytkem lidí (viz tabulka).

Přestože se může zdát, že jde o banální čísla, jednotlivé obce je vnímají velmi vážně. Úbytek obyvatel ale nemusí vždy znamenat jen stěhování či umírání.

„Sice jsme dopadli nejhůř, ale ze vsi se nikdo neodstěhoval. Jsou to jen statistické čachry, o nichž si myslíme své,“ míní trochu tajemně starosta Dolu Pavel Strnad a pokračuje: „Naše statistika nám naopak říká, že za popelnice v loňském roce zaplatilo více lidí.“

Okresní města Vysočiny:



Obec 2021, 2020 rozdíl %



Žďár n/S 20 703, 20 769 - 66 - 0,3



Třebíč 35 054, 35 115 - 61 - 0,2



Havlíčkův Brod 22 372, 22 433 - 61 - 0,3



Jihlava 48 681, 48 709 - 28 - 0,1



Pelhřimov 15 477, 15 486 - 9 - 0,1



Vysočina celkem 501 297, 501 077 - 220 - 0,04



Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Podle starosty, se totiž často stává, že si lidé odhlašují trvalý pobyt kvůli různým okolnostem, které jsou pro ně výhodné, ať už kvůli stavbě nového domu či přihlášení na vysokoškolskou kolej.

„Ty důvody jsou opravdu různé. O tom, kdo u nás skutečně bydlí, a kdo ne, víme moc dobře,“ dodává Strnad a pochvaluje si, že jsou tak trochu stranou.

„Chceme, aby to tak zůstalo, proto nemáme příliš zájem o to rozšiřovat komunikaci, která by nás spojila s nedalekým Kámenem, který je dost turistický,“ uvedl starosta Strnad.

Pocit, že jsou na konci světa a obklopeni krásnou přírodou lidem v Dole vyhovuje, podobně jako těm v Nimpšově, kde naopak obyvatel přibylo nejvíc ze všech obcí.

„V loňském roce se k nám přistěhovaly dvě rodiny a jedna chalupářka na důchod. Celkem jde o čtyři lidi. Pro nás je to radost, protože jde o rodinu s malým dítětem. Mladých celkově ubývá, takže jsme za to rádi a doufáme, že se rozhodnou pro dalšího potomka,“ směje se starostka obce Božena Novotná. Život v Nimpšově ale není jednoduchý. Krásné prostředí uprostřed přírody mezi Třebíčí a Znojmem je vykoupeno dojížděním za prací do těchto dvou kolem třiceti kilometrů vzdálených měst.

„V obci žiji osmatřicet let. Dříve jsme měli i 140 obyvatel a práce bylo také více, hlavně z zemědělství. Nyní je to, jak se říká „konec světa“. Vede k nám silnice, po niž se musíte vydat i zpět, ale jinak se tu žije krásně,“ míní Novotná a připomíná kulturní dění, které se tu v době předcovidové často konalo.

Obce s nejvyšším nárůstem obyvatel v kraji:



Obec(okres) 2021 2020 rozdíl %



Nimpšov(TR) 55 51 + 4 + 7,8

Polesí(PE) 103 96 + 7 + 7,3

Bystrá(PE) 119 117 + 2 + 6,3



Obce s nejvyšším úbytkem obyvatel v kraji:



Důl (PE) 54 59 - 5 - 8,5

Švábov(JI) 67 71 - 4 - 5,6

Jindřichovice(PE) 96 101 - 5 - 5,0

„Přes léto k nám přijedou chalupáři i rodáci a je veselo. Děti se vyřádí na hřišti, z požární nádrže máme koupaliště, pořádáme posvícení, den hasičů a jiné například vánoční či velikonoční akce,“ vzpomíná Novotná. V obci podle ní zemřel na koronavirus jeden člověk.

„Ani nevíme, kdo to je. Vím to jen ze statistiky,“ dodává starostka.

Zatímco v jiných obcích mladí lidé ubývají, například v Polesí na Pelhřimovsku, kde také zaznamenali mírný nárůst počtu obyvatel, je to naopak. Je až neuvěřitelné, jak nízký věkový průměr v obci, která má 96 obyvatel mají.

„Mohu potvrdit, že jsme opravdu „mladá“ obec, protože náš věkový průměr je zhruba sedmatřicet let. Jsme strašně rádi, že se navíc mladí lidé aktivně zapojují do dění v obci,“ řekl sedmašedesátiletý starosta obce Josef Vachek a hned dodává:

„Ze sedmičlenného zastupitelstva je pět do čtyřiceti let,“ chlubí se starosta, který zná recept na to, jak mladé v obci udržet, či je dokonce přilákat.

„Děláme všechno pro to, aby měli výhodné podmínky. Mladým lidem nabízíme například výhodné ceny nových parcel. Cenu ale raději říkat nebudu,“ směje se starosta. Na šesti z dvanácti nových parcel se čile staví a další jsou ve výstavbě. Pracovní příležitosti jsou pak především v Pelhřimově v nadnárodních firmách jako je například Agrostroj Pelhřimov.

Celkový počet obyvatel Kraje Vysočina se v loni oproti roku 2019 snížil o 220 z 501 297 na 501 077. I tak ale jde o nejmenší úbytek v porovnání s ostatními kraji v republice. Navíc lidé na Vysočinu s dlouhodobého pohledu spíše přicházejí, než odcházejí. V roce 2019 činil rozdíl o 678 lidí ve prospěch přistěhovalců. Plusové číslo bylo i v roce 2018.

„Podmínky pro život v regionu mezi dvěma velkými centry Prahou a Brnem přináší jisté výhody, ale i nevýhody. Záleží čistě na každém člověku, co upřednostní, jak se s Vysočinou sžijeme. Osobně jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že bych chtěla žít jinde. Vysočina mi nabízí téměř vše, co potřebuji ke svému životu – bezpečí, práci, kvalitní školství, dostupnou zdravotní péči, přátele i krásnou přírodu,“ svěřila se Deníku mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Obec Důl:



Obec Důl se nachází asi 3 kilometry. jihovýchodně od Pacova. Obec leží ve výšce 520 m.n.m. První, dochovaná, písemná zmínka o obci Důl je z roku 1542. K historickým památkám v obci patří kaplička svatého Jana Nepomuckého se sochou, obrazem a křížem uvnitř kapličky. K obci patří i místní část Nová Ves. V obci v již řadu let funguje také sbor dobrovolných hasičů. Celkový celostátní trend úbytku obyvatelstva na venkově se také vážně dotýká Dole. Spousta domů je neobydlených nebo má své obyvatele jen na víkendy. V dnešní době dojíždí většina obyvatel obce za prací do Pacova, Pelhřimova či Tábora. V katastru obce se nachází také upravený rybník Dolák, který je v horkých, letních dnech vyhledávaným místem ke koupání a odpočinku.



zdroj: Webové stránky obce



Obec Nimpšov:



Nimpšov, jedna z nejmenších a nejmladších obcí Třebíčska, od roku 2018 má nový znak. Obec 6 km jihozápadně od Moravských Budějovic. Leží na pravém břehu Syrovického potoka a je spojena silniční odbočkou severovýchodním směrem k silnici Dědice-Nové Syrovice. Nadmořská výška 460 m.n.m. Ves byla založena v r. 1785 na místě opuštěného starého dvora za majitele panství Nové Syrovice hro Jana Nimptsche. V současné době jsou obyvatelé obce v produktivním věku většinou zaměstnáni v okolním průmyslu. Ze spolků a sdružení občanů zde aktivně působí hasičský sbor. V roce 1880 měl Nimpšov 46 domů a 247 obyvatel, v roce 1921 bylo evidováno 52 domů s 266 obyvateli, v roce 1930 zde bylo 57 domů a 229 obyvatel, v roce 1950 46 domů a 146 obyvatel.



zdroj: Webové stránky obce