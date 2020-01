Lukavec – Mrazy kolem minus šesti stupňů ale také lednové slunce charakterizovaly úterní ráno na samém severozápadním okraji Pelhřimovska i celé Vysočiny. Zatímco nad většinou regionu vládla v úterý nízká oblačnost a mlhavé počasí, kolem Lukavce a Vyklantic se hned krátce po osmé hodině objevila jasná modrá obloha.

U Lukavce bylo v úterý ráno kolem minus šesti stupňů, ale na rozdíl od jiných míst regionu tam hned ráno vykouklo slunce. | Foto: Deník / Jiří Jíra

Inverzní počasí podobné tomu úternímu by mělo trvat ještě několik dní, postupně by se ale oblačnost měla rozpouštět. Ranní mrazy kolem minus pět stupňů mají vydržet až do nadcházející poslední lednové soboty.