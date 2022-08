Zvýšený hluk komplikuje život Marii Šuranské. „Nebydlím nejblíž k silnici, ale stejně ten vliv doma cítím. Občas z toho až cinkají skleničky. Už dva roky mám vyměněná okna, takže je to o něco lepší. Jenže když si chce člověk posedět na dvoře, stejně nemá klid kvůli provozu. Nejhorší je to v pátek a o víkendech. To jezdí nejvíc aut,“ postěžovala si místní žena.

Protihluková stěna



* Bude mít čtyři úseky

* Budou měřit 81, 66, 110 a 49 metrů

* Výstavba potrvá čtyři měsíce

* Práce omezí provoz silnice I/34

* Kromě protihlukové stěny bude v obci nové osvětlení a chodníky

Kvůli projíždějícím autům má zároveň strach o své vnučky. „Měla jsem je tu na prázdniny. A jít s nimi po hlavní silnici je katastrofa. O to větší strach mám s kočárkem. Chodníky tu skoro nejsou, spíše jen štěrk. Chodili jsme po polní cestě,“ popsala svoji zkušenost obyvatelka. Každým rokem je podle ní situace horší. „Auta přibývají a hluk se zvětšuje. Nejlepší by byl obchvat, jenže to je nereálné. Ráda jsem aspoň za stěnu proti hluku. Ta tady ale měla být už dávno,“ prozradila Šuranská.

Protihluková stěna není jediná stavba, která místo promění. Město plánuje investovat i do chodníku. „Vozovka je opravdu velmi frekventovaná. Zaměříme se proto i na okolí, aby bylo pro místní komfortnější a hlavně bezpečnější. Proto prodloužíme chodník, který tam částečně je,“ předeslal starosta Kamenice Jaroslav Pařík s tím, že předělají i veřejné osvětlení. „To bude nutné přesunout. To bude do budoucna všechno. Další protihlukové stěny se nechystají,“ dodal starosta.

V Pravíkově pracuje Stanislav Sedlák. Za protihlukovou stěnu je rád. „Jsem tu teprve chvíli, jenže stejně pravidelně slyším hluk ze silnice. Stačí, aby projelo auto nebo motorka a hned je to znát. Silnice je frekventovaná,“ prozradil Sedlák. Podle něj ochranu ještě víc ocení místní. „Znám se už s nimi. Vím, že se jim nelíbí, že se v noci nevyspí. Miminka to prožívají ještě hůř. Ta se vrtí a nevyspí se už vůbec,“ kvitoval Sedlák.

U Kamenice nad Lipou bude protihluková stěna. KLIKNUTÍM SI VÝKRES PŘIBLÍŽÍTEZdroj: S povolením ŘSD