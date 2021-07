Humpolečtí radní schválili podmínky pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace k plánovanému obchvatu města. „Předpokládáme, že dodavatele vybereme v září,“ nastínil místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Ulice Lužická Humpolec | Foto: Deník/Roman Martínek

Obchvat města by ocenili nejen místní, ale i řidiči z okolí. „Přes Humpolec pravidelně jezdím do práce. Nejde o to, že by město kolabovalo pod náporem dopravy, ale občas lituji lidí, kteří bydlí přímo u hlavní silnice. Ne každý tam totiž dodržuje povolenou padesátku,“ svěřil se David Mareš z Pelhřimova.