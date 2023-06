Záměr na kastraci koček a kocourů je v Humpolci čerstvou novinkou. „Majitelům, kteří se rozhodnou nechat svoji kočku kastrovat, město přispěje. Pět set korun na kastraci kočky dvě stě padesát na kocoura. Kastrační program je v Humpolci na začátku, uvidíme, jaký bude od chovatelů zájem,“ řekla Deníku starostka Alena Štěrbová. Radnice také stanovila pravidla, aby zabránila zneužití daru.

Kastrace koček není ničím neobvyklým pro Jaroslavu Šenkýřovou, předsedkyni spolku Senioři Humpolec. „Svou kočku jsem nechala kastrovat. Protože jinak bych měla v bytě dvacet zvířat o které bych se nedokázala starat,“ prohlásila seniorka. Jak dodala, někteří lidé v Humpolci to ale nedělají. Nadbytečná koťata skončí na ulici, kde trpí a dál se množí.

Utrpení nechtěných koťat

Kastraci koček podporuje v Česku i spolek na ochranu zvířat Feliti club. „Naším cílem je omezit utrpení nechtěně narozených koťat a humánní cestou snížení počtu toulavých koček, které živoří na ulicích. Někteří lidé je krmí, jiní jim vyhrožují smrtí,“ vysvětlila za spolek Felity Alena Pávková.

O kastraci koluje podle Pávkové spousta mýtů. Že chování kočky se po kastraci mění. „Ano, k lepšímu. Kocouři přestanou mít teritoriální chování a přestanou značkovat. Kastrované kočky se méně rvou s ostatními kočkami. Výsledkem je pak méně přenosných chorob, tržných ran a dalších zranění, které vedou k návštěvám veterináře,“ upřesňuje Pávková.

Kastrační program koček v Humpolci

Finanční dar žadatel obdrží na:

a) na kastraci kočky ve výši 500,- Kč

b) na kastraci kocoura ve výši 250,- Kč

c) finanční dar bude žadateli poskytnut pro maximálně dvě zvířata ročně, nerozhodne-li rada města Humpolec jinak

d) v případě, že bude kastrace provedena veterinářem za nižší cenu, než je výše finančního daru, bude finanční dar vyplacen pouze do výše ceny zákroku

e) finanční dar bude žadatelům poskytován maximílně do výše vyčerpání schváleného objemu finančních prostředků určených pro příslušný kalendářní rok, nerozhodne-li rada města Humpolec jinak

Zdroj: město Humpolec

S rostoucími počty toulavých koček se nepotýká jen Humpolec. Velkým problémem jsou hlavně kolonie zdivočelých koček, které se nekontrolovatelně množí. Například Žďár nad Sázavou to řeší pravidelnou kastrací, kterou zajišťují veterináři ve spolupráci s městskými strážníky. Výdaje vzalo na svá bedra město. Havlíčkobrodský kočičí útulek Mikeš spustil kastrační program kromě Brodu i v Pelhřimově.

Podle Eurostatu žije v České republice 28,5 tisíc toulavých koček a počty rostou. Odborníci městům zavádět kastrační programy doporučují.