Každé město má jiné ceny a parkovací řád. V Havlíčkově Brodě stojí parkování přímo na Havlíčkově náměstí dvacet korun. Ale jen půl hodiny. Další půlhodina už stojí sedmdesát korun, další hodina devadesát. „Půlhodina na zastavení se v lékárně nebo pekařství či v bance stačí, ostatní si připlatí,“ konstatoval k cenám místostarosta Libor Honzárek s tím, že u krajské knihovny je parkování levné a do centra je to pár kroků.

Zaparkovat auto ve středu historického náměstí Zachariáše z Hradce v historické a turisty oblíbené Telči není pro každého. Pro některé motoristy je 50 korun za hodinu luxus. Navíc se zde od července do konce září nesmí parkovat vůbec, jen ve zvláštních případech na povolení. „Princip je takový, že lidé, kteří nemají parkovací kartu nebo nejsou dopravní obsluha, sem nebudou moci vjíždět. Děláme to proto, aby v centru Telče bylo co nejméně aut a aby se zde pohybovali buď ti, co tam bydlí nebo co tam opravdu potřebují jet, “ vysvětlil řidičům telčský starosta Vladimír Brtník.

Ceník zavedl bývalý starosta Roman Fabeš. Má odradit řidiče od odstavování aut na náměstí. Město chce, aby parkovali na odstavných parkovištích v okolí.

Drahé a hlavně nepřehledné. To připadá řidičům parkování v centru krajského Jihlavy. Magistrát proto vydal na webu města manuál, jak vypadá a kolik stojí parkování ve městě pro místní a návštěvníky. „V oblasti centra stojí parkování 30 korun na hodinu, v návštěvnickém, tedy oranžovém režimu, od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin,“ informuje magistrát.

Podle mluvčího města Radova Daňka ale návštěvníkům stačí dodržovat několik pravidel „Parkovat jako návštěvník, když přijedu do Jihlavy, můžu vždy kdekoliv kde je na silnici vodorovná modrá čára. Potom už stačí si jenom najít na svislé značce v jakém jsem režimu - oranžový, modrý nebo fialový- a podle toho se platí parkovné,“ vysvětluje.

Levně už nezaparkují ani návštěvníci Pelhřimova, které do města láká například muzeum rekordů nebo vzpomínka na slavnou rodinu Lipských.

Na Masarykově náměstí loni řidiči platili první hodinu deset korun, každá další stála dvojnásobek. Letos tamtéž třicet korun za každou započatou hodinu stání. Zdražení pelhřimovská radnice vysvětlila tím, že chce na náměstí mít volná parkovací místa pro turisty a návštěvníky.

Ve Žďáře nad Sázavou kam turisté jezdí na prohlídku kláštera na Zelené Hoře, platí za parkování v centru dvacet korun za hodinu v pondělí až pátek do 17 hodin, pak zdarma, v sobotu se platí jen do dvanácti. Původně se zde parkovalo za desetikorunu.

