Na koncert přišlo podle slov pořadatelů zhruba 450 dospělých i dětí. „Byla to zatím nejúspěšnější akce v rámci naší série letních koncertů. Počasí vyšlo, lidí přišlo opravdu hodně. Co víc si přát,“ pochvalovala si za organizátory Vlasta Vlčková.

A co na vystoupení říká sám zpěvák? „Své koncerty zásadně nehodnotím. Člověk pak přichází o vlastní hodnotu, protože se staví do pozice, která mu nepřísluší. Nicméně jsem si to tady náramně užil,“ svěřil se Deníku Tomáš Klus.

V Pelhřimově nebyl poprvé. „Je to krásné město a už několikrát jsme se tady procházeli. Máme to takhle rádi. Vždy se snažíme něco z té naší zemičky poznat, takže se jdeme projít buď před koncertem nebo předtím, než odjedeme,“ popsal Klus.

Domů se vrátí až v neděli. „Mám teď nový karavan, takže si mezi víkendovými koncerty užívám nabytou svobodu. Rodině to ale nevadí. Možná se to někomu nezdá, ale trávím doma více času než lidé, kteří mají běžné zaměstnání. Myslím, že děti i žena jsou rádi, že si ode mě chvíli odpočinou. Vždy se na sebe pak těšíme. Je to takové zdravé koření života,“ prozradil zpěvák.

Neplánovaný čas strávený doma mu přinesla i koronavirová pandemie. „Myslím si, že je čas uvědomit si, jaká je úloha člověka v rámci občanské společnosti. Některé věci mi připadají jako test, co všechno jsme ochotni snést. Uvědomil jsem si však během toho spoustu věcí a měl jsem čas přemýšlet o tom, co ve svém životě vlastně chci. Taky jsem se mohl rozhlédnout, co už mám, a zjistil jsem, že nemusím pořád o něco usilovat,“ líčil Klus.

Dny trávil i pracovně. „Konečně jsem s mojí ženou natočil desku. Osm let jsem ji k tomu přemlouval. Konečně se tak stalo, protože neměla, kam utéct,“ zasmál se Klus. Společně vytvořili pět písní, které věnovali lidem z první linie a díky kterým pro ně vybrali přes čtvrt milionu korun.

Nepopírá, že mu chyběli fanoušci. „A nejen oni. Mně chyběl obecně kontakt s lidmi. Mám je rád a rád neustále poznávám někoho nového. Nicméně když má člověk čas na sebe, tak je pak přínosnější pro druhé lidi. Nabil jsem energii a tu teď mohu předávat na koncertech. Takže všechno zlé je vlastně k něčemu dobré,“ pověděl Klus.

V současné chvíli se připravuje na odložené jarní turné. „Snad Pán Bůh a pan ministr Vojtěch dají, aby se to na podzim povedlo. Turné se jmenuje Paměť písní. Bude propojené s přednáškami pro školy, na kterých se snažíme přiblížit dobu od normalizace po sametovou revoluci prostřednictvím písniček. Je to vlastně o úloze písničkáře ve společnosti, o důležitosti angažovanosti člověka a o tom, že nejhorší je být laxní. Protože z laxnosti přicházejí ty největší průšvihy,“ nastínil na závěr Klus.