Do zrekonstruované prelatury, kde dříve bylo původní opatství a později byty k pronájmu, se zájemci podívají v jarních měsících. Budova ve špatném technickém stavu prošla opravou v letech 2022 a 2023. Nyní tam vzniká stálá expozice o životě opata.

„Lidem ukážeme i některé původní předměty, které se zachovaly. Například opatské insignie. Jednu místnost připravujeme pro vystavení archeologických nálezů z areálu želivského kláštera," řekl opat Tadeáš Róbert Spišák.

Otevření těchto prostor je v plánu v dubnu. Nebude to jediná zajímavost, kterou klášter zpřístupní veřejnosti. Lidé se nově podívají také do obnovené knihovny.

„V době komunismu lidi odvezli knihy z kláštera pryč, původní barokní nábytek spálili. Nyní už jsou knihy opět v regálech. Protože je knihovna součástí jinak uzavřené klášterní prelatury, budou prohlídky pro veřejnost příležitostné," doplnil další informace opat.

V rozsáhlém areálu želivského kláštera najdete také místa, kam veřejnost běžně nemá přístup a nějakou dobu to tak určitě ještě zůstane. Jsou to staré neopravené budovy, které se aktuálně využívají například jako zázemí pro potřeby lesního hospodaření. V minulých dnech se konala mimořádná prohlídka a díky fotografiím Davida Tichého můžete nahlédnout do špejcharu.

„První, co vás při vstupu do objektu zaujme, je velký prostor, a především obrovské trámy. Údajně je dole ve sklepě i nějaký vodní zdroj. Tam nás průvodce nevzal. Na obvodních zdech budovy jsou malá okna, která dovnitř pouští pouze omezené světlo. Takže se mi hodila baterka, kterou nosím stále sebou," uvedl David Tichý s tím, že by si v budově dovedl představit například umístění stálé expozice zemědělské techniky.

Špejchar má tři nadzemní patra, půdu a pravděpodobně jedno až dvě patra pod zemí. V současné době nemá žádné využití, i tak je v dobrém technickém stavu.

„Sýpku a další hospodářské budovy musel klášter znovu koupit, přestože k němu historicky patřily. Jsou tam i barokní stáje, bohužel jsou ve špatném stavu. Řešíme, jak je do budoucna využít. Nabízí se nějaký sociální projekt, ale to je hodně náročný plán," dodal Tadeáš Róbert Spišák.