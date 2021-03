Co se v Pelhřimově aktuálně děje?

Město Pelhřimov dalo do rozpočtu na letošní rok spoustu investičních akcí. Z těch nejvýznamnějších je to rekonstrukce malé scény kulturního domu Máj, která už začala. Mezi gymnáziem a obchodní akademií také probíhá revitalizace parku, která se přetáhne až do příštího roku. Pak bychom letos chtěli začít se stavbou cyklostezky do Rynárce, která povede kolem říčky Bělá. Také plánujeme pokračovat s odkanalizováním druhé části Skrýšova. Připravujeme i rozsáhlou rekonstrukci bazénu.

Na co jste v Pelhřimově hrdý?

Myslím, že město Pelhřimov může poskytnout občanům veškeré zázemí, služby, ať už sociální, které tu dobře fungují včetně domova pro seniory, školství, kulturu. Občané Pelhřimova mají dostatek pracovních příležitostí. Míra nezaměstnanosti u nás patří k nejnižším v republice. Sportovní vyžití je tu také na vysoké úrovni. Najdou se tu všechny možnosti, jak by se mohl člověk realizovat.

V čem má Pelhřimov naopak slabiny?

Jako každé město určitě máme problémy s dopravní situací. Přibývá aut, takže se na to snažíme nějakým způsobem reagovat. Příští rok bychom měli vybudovat dvě parkoviště, a to u obchodního centra Billa a v Táborské ulici. Takovou nepříjemnou zajímavost je, že lidé si málo mění trvalé bydliště. Pro nás to znamená úbytek trvale přihlášených občanů, a tím máme menší daňový příjem ze státního rozpočtu. Každý rok ubývá padesát až sto lidí. Ve skutečnosti je ale lidí v Pelhřimově daleko víc.

Co vám v nejmenším okresním městě na Vysočině komplikuje nebo brzdí práci?

Jestliže chceme něco rozšiřovat, případně budovat další místa pro bydlení, tak to souvisí s výkupem pozemků. Ne vždy se daří najít nějakou cestu, která by vedla k tomu, aby současní majitelé pozemků je byli ochotni odprodávat městu za obvyklé ceny. Někdy je to problém a někdy nechtějí vůbec. S tím máme teď trochu problém na Polním dvoře, kde chceme rozšiřovat zónu pro výstavbu rodinných domů. To samé je i u plánované cyklostezky, kde také potřebujeme vykoupit nějaké pozemky.

Co byste v Pelhřimově do budoucna rád změnil?

V Pelhřimově je poměrně nedostatek ubytovací kapacity. To bychom chtěli změnit tím, že se připravuje projekt na rekonstrukci Sporthotelu. Vysočina včetně Pelhřimova začíná víc přitahovat turisty. Navíc, když nějaké organizace pořádají větší akce, tak zjistí, že ubytovací kapacita je tu nízká. Pelhřimov není zařízení na nějaké kongresy nebo větší sportovní akce. V tom cítíme nedostatek. Také nás tíží nedokončený obchvat města. Ten už ředitelství silnic a dálnic natahuje hodně dlouho. Obchvat by také pomohl ulehčení dopravy v Pelhřimově. Tam to ale není v našich silách.

Čím si myslíte, že je Pelhřimov jiný než ostatní města podobné velikosti?

Podle mě na to, jakou má Pelhřimov velikost, tu nic nechybí. A tím se od ostatních měst podobné velikosti liší.