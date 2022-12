V Humpolci by mohly vyrůst byty. Část lidí se bouří a sepisuje petici

* Ve Dvorské ulici by mohl vyrůst nový bytový dům

* Skládal by se ze dvou viladomů

* Budovy by měly tři nadzemní patra

* V podzemí by byly garáže

* Celkem by šlo o šestnáct bytů

Přestože má každý trochu jinou představu, jak by měl výsledný projekt vypadat, ve dvou bodech se obyvatelé shodují. „Nelíbí se mi, že nová budova bude převyšovat ostatní baráky v ulicích. Kvůli tomu bude do sousedních oken přicházet méně světla. Už teď ho tam není mnoho. Navíc přijdeme o soukromí, když se budou nové rodiny moci dívat shora k sousedům. A k tomu všemu se taková moderní budova nehodí do historické čtvrti. Úplně naruší zdejší rád,” vyjmenoval Petr Matějíček důvody, proč petici podepsal.

Investor Vratislav Toman svůj projekt bránil. „Máme všechna potřebná stanoviska. Od hygieny přes hasiče až po architektonickou komisi. Architekti si dali záležet na tom, aby lidé, kteří už v místě bydlí o světlo nepřišli. Zároveň ujišťuji, že nikdo ničí soukromí narušovat nechce. Pro to uděláme maximum možného,” uvedl.

Toman však zároveň přiznal, že měl některé věci v minulosti řešit lépe. „Měl jsem lépe komunikovat a být od začátku více otevřený. To byla chyba, kterou bych chtěl napravit. Sousedské vztahy jsou důležité a nechci je narušit,” řekl. A dodal, že je debatám otevřený. „Ale bytovce nebudeme krátit patro, jak někdo navrhoval,” předeslal rozhodně.

Diskuze přilákala i lidi, kteří ve Dvorské ulici nebydlí. „Já tam bydlel dřív, ale už jsem se odtud před pár lety přestěhoval. Přesto mě pořád zajímá, co se tam děje a jak se to bude vyvíjet. I proto jsem se na prezentaci vydal. Za mě byla užitečná. A myslím, že už to vidím s větším odstupem než ti, kterých se to bezprostředně týká,” prozradil Petr Maršál.

Na tom, že prezentace byla přínosná, se shodli i další přítomní. „Musím uznat, že to měli dobře nachystané. Jenže kvůli tomu jsem tam šel. Doufal jsem, že to takové bude. Ale některé informace jsem se ještě pořádně nedozvěděl. Přijde mi, že mají naivně vyřešenou dopravu. Další desítky aut navíc silnice utáhne obtížně. Navíc je v jednom místě dost zúžená a už teď je občas komplikací tudy projet,” polemizoval Pavel Junk.