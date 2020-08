Z plánovaných 195 základních a středních škol byli proškoleni žáci a studenti ve 123. Místo devíti tisíc dětí jich bylo přes šest a půl tisíce. Některé školy pak nestihly výuku v plném rozsahu vyučovacích hodin.

V uplynulém školním roce byl projekt zaměřený na věkové kategorie čtrnáct a sedmnáct let. Již nyní je jisté, že První pomoc do škol bude pokračovat i v příštím roce, bude to už sedmnáctý ročník. Mladí lidé díky tomu dostanou praktickou přípravu na poskytnutí první pomoci. „Význam a prospěšnost této výuky byly mnohokrát potvrzeny také profesionálními záchranáři. V řadě případů absolventi kurzů dokázali poskytnout účinnou první pomoc a zachránit lidský život,“ dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.