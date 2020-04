Radostnou zprávu má i Domov Háj u Ledče nad Sázavou, kde je zaměstnáno třiapadesát lidí. Z toho naprostá většina je personál, který se stará o klienty s mentálním a kombinovaným postižením. „Rychlotesty jsme dostali v sobotu. Domov je zavřený a testujeme naše zaměstnance ve dvou skupinách. Testy jsou negativní,“ informovala ředitelka Dana Pajerová.

Podobně optimistické výsledky mají také v Domově ve Zboží, kde se rovněž starají o lidi s mentálním a tělesným postižením. „U nás rychlotesty prochází sedmačtyřicet zaměstnanců. Pozitivní výsledek jsme nezaznamenali,“ sdělil ředitel Domova Josef Procházka.

Zaměstnanci přespávají v karavanech

Testováním prochází i Domov Jeřabina v Pelhřimově, pod který patří Domov důchodců v Onšově. „V Onšově jsme provedli desítku testů. Další probíhají v Pelhřimově. Všechny výsledky jsou zatím negativní. Testování bude pokračovat průběžně jak se zaměstnanci vrátí z velikonočního volna,“ uvedl ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov Petr Krčál, který již prošel testem společně se svojí manželkou. Výsledek obou testů byl přitom negativní.

Domov ve Věži na Havlíčkobrodsku, kde žije jednadevadesát klientů starších šedesáti let, co se neobejdou bez cizí pomoci, zavedl striktní opatření už na začátku nákazy. Podle ředitele Vladimíra Friče se to vyplatilo. „Naši zaměstnanci, kteří pečují o klienty, začali v zařízení přespávat. Chceme dobrovolnou karanténou snížit riziko nákazy koronavirem. Od konce minulého měsíce v šesti karavanech přespává čtrnáct zaměstnanců, další směna je vystřídá po dvou týdnech. Úředníky jsme odkázali na práci z domova. Podle výsledků testů naši zaměstnanci pozitivní nejsou. Uvažujeme, zda pak testovat i technickohospodářské pracovníky, co byli doma. Tam ale předpokládám, pokud by se virus objevil, už by byli v karanténě,“ konstatoval ředitel Frič.

V Břevnici je zatím šest negativních

„Já mám obavu po zkušenostech z minulých dnů něco předpovídat, uspěchat, natož přivolávat,“ povzdechla si ředitelka Hana Hlaváčková z Domova důchodců Havlíčkův Brod. V tamním zařízení v Husově ulici, kde testy nyní probíhají, jsou zatím výsledky podle ředitelky negativní. V Břevnici, kde se koronavirem nakazili téměř všichni obyvatelé postižení Azheimerem, bylo podle Hlaváčkové uskutečněno deset testů. „Z toho šest je negativních u dalších dvou výsledky zatím nevíme, dva jsou pozitivní,“ konstatovala ředitelka.

V kraji jsou takových sociálních zařízení, kde se mají všichni zaměstnanci testovat na koronavirus, skoro čtyři desítky. Podle slov Pavla Fraňka, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, se na Vysočině vyšetření týká zhruba 3700 zaměstnanců. „A to v osmatřiceti zařízeních, z nichž devatenáct je zřizováno přímo Krajem Vysočina,“ dodal Franěk s tím, že testování přinese do domovů jisté uklidnění.

„Testy budou prováděny zdravotnickým personálem domovů, popřípadě lékařem, s nímž má domov uzavřenu smlouvu. Všechna sociální zařízení povedou o testování podrobnou evidenci. Případnou pozitivitu vykázanou testem okamžitě hlásí krajským hygienikům, kteří přijmou opatření,“ dodal Pavel Franěk.