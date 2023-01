V Lukách přitom bylo začátkem této zimy více sněhu než kdy dříve. „Ale nic s tím nenaděláme, když je v noci plus deset stupňů a začne do toho pršet,“ posteskla si Magda Vaňková, která provozuje sjezdovku v Lukách a na Křemešníku. „Předpovědi věřím tak dvanáct hodin předem, ale jakmile se ochladí, začneme zasněžovat, co to půjde,“ slíbila.

K znovuzahájení provozu pak budou potřeba desítky hodin práce sněžných děl. „Po deštích nám tam moc sněhu nezbude, takže potřebujeme tři dny a tři noci sněžit čtyřiadvacet hodin denně, abychom mohli rozjet areály. A pak v noci dosněžovat,“ vysvětlila Magda Vaňková.

Další dvě sjezdovky na Jihlavsku zatím s oblevou bojují jako lvi. „O víkendu pojede čtyřstovka, šestistovka je bohužel kaput,“ komentovali v pátek dopoledne stav sjezdovek provozovatelé Ski areálu Čeřínek. Čáru přes rozpočet tam udělal noční déšť. Přerušení lyžovačky ale visí ve vzduchu - v pondělí padne rozhodnutí, jestli zastavit vlek, nebo to ještě pár dní zkusit.

Lyžuje se také na Šacberku, kde prý mají zhruba sedmdesát centimetrů sněhu. Páteční uplakané počasí ale návštěvnosti moc nepřálo. „Lidem nevadí teplo, sníh je kvalitní, ale vadí jim déšť,“ zhodnotil před pár dny provozovatel skiareálu Pavel Havlíček.

Sjezdovky na Žďársku

Lyžuje se také na Žďársku, kde bývají sněhové podmínky z celého kraje tradičně nejlepší. Na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí jsou v provozu tři sjezdovky, o víkendu bude v provozu i Harusák v Novém Městě na Moravě, vleky se rozjedou už v osm ráno. O půl hodinu později začne lyžování i ve Ski areálu Jimramov, který od druhého do pátého ledna přerušil provoz.

Nelyžuje se naopak ve Svratce na Žďársku, stojí i Kadlečák u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Tam skončili ještě před Štědrým dnem, Jaroslav Kaiser tehdy vysvětlil, že sněhu mají dost, ale lidé nemají zájem. Situaci pak nepomáhalo ani teplo a déšť.

Na své si však stále přijdou běžkaři. V krajském městě je dost sněhu na pět set metrů dlouhém okruhu v areálu Českého mlýna. Podmínky jsou tam dle spolku Lyžařské Jihlavsko dobré, sníh je pouze částečně špinavý. Jaký je aktuálně zájem o stopu, lze sledovat na webkameře, která je na stránkách spolku.

Upravené tratě jsou také ve Vysočina Aréně u Nového Města na Moravě, tam je ale třeba sledovat kalendář a dodržovat hodiny vyhrazené pro veřejnost. Aktuálně je k dispozici třináct set metrů dlouhý horní okruh nad tubusy a pět set metrů závodních tratí, za běžkování se tam neplatí.