Na zahradě Petra Janouška mezi jihlavskými částmi Hruškové Dvory a Helenín je řada přístrojů. „Mám automatickou stanici, čidlo měří teplotu a vlhkost ve dvou metrech a také pět centimetrů nad zemí. Tady je automatický srážkoměr, data jdou automaticky do ČHMÚ,“ říká pozorovatel počasí při procházce po zahradě.

Kromě toho si stále nechává starou budku s teploměry a manuální srážkoměr. „Srážky naměřené manuálním srážkoměrem srovnávám s automatickým. Manuální měření teploty využívám pro exkurze ze škol, byli tu i mladí hasiči z Brtnice a líbilo se jim to, byli spokojení,“ vysvětluje využití starší techniky.

Kromě toho ještě Petr Janoušek v zimě nabírá sníh a zjišťuje vodní hodnotu pro hydrologii, sněhovou pokrývku pak vždy měří na třech místech a počítá průměr. Časem by se mohl dočkat také váhového srážkoměru, který dává lepší údaje.

Chtěl by měřit i vítr, ale jelikož je v údolí, neměl by směrodatné údaje. Má tak jen neoficiální stožár pro svoje potřeby. Podobné je to se slunečním svitem.

Je zřejmé, že i teplota je o něco nižší než ve městě, ale není to prý tak razantní. „Studený vzduch se sem sice dostane, ale plyne dál. Není to klasická mrazová kotlina jako jsou na Šumavě,“ tlumočí, jak mu situaci popsali kolegové.

Sledovat počasí Petra Janouška začalo bavit už na základní škole, stanici pro informování ČHMÚ má na zahradě od roku 2013.

„Říkal jsem si, že Jihlava nemá měřicí stanici a to by měla mít. Oslovil jsem tedy ČHMÚ a vybudoval jsem si jí na zahradě,“ vzpomíná, jak to všechno začalo. Rekordní zápisy má ale ještě z dřívější doby. V zimě 2010 bylo mínus 24,2 stupně, v létě o dva roky později pak přes sedmatřicet.

Video: Petr Janoušek sleduje počasí pro ČHMÚ.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Když se ale známí či příbuzní Petra Janouška zeptají, jaké bude zítra počasí, nepochodí.

„Pozoruji aktuální počasí a můžu říct, jak bylo včera nebo před měsícem, ale předpovědi nedělám. Když se mě někdo zeptá, můžu se tak akorát podívat na internet, jaká je předpověď a to mu sdělit,“ uzavírá s úsměvem.