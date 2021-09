Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden kandidát, kterého vedení města nevyhodnotilo jako vhodného. „Máme pracovníka městského úřadu, který má odborné zkoušky, které ho opravňují mimo jiné dávat pokuty, pokud někdo parkuje na nesprávném místě,“ poodhalil Brtník a dodal: „Nejsme úplně bezzubí.“

Starosta si přitom uvědomuje, že by bylo lepší mít minimálně dva strážníky. „Když řeší konfliktní situace, vždy je lepší, když jsou ve dvou,“ řekl Brtník s tím, že ve dvou také mohou pokrýt delší pracovní dobu a v době dovolené či nemoci není město bez strážníků. Jedná se ale o poměrně nákladnou záležitost. „U jednoho člověka se jedná o částku skoro půl milionu. Když budou dva, bude to skoro milion a my v současné době téměř počítáme každou korunu,“ vysvětlil Brtník.

O dva strážníky už delší dobu usiluje opozice, připomněl zastupitel Jiří Pykal. „Dohodli jsme kompromis, kdy se začne s jedním strážníkem a po čase a vyhodnocení se zastupitelstvo rozhodne jak dál. Aktuální stav, kdy po odchodu strážníka nezůstal nikdo, dává za pravdu názoru, že dva městští policisté jsou i při napjatém rozpočtu naprosté minimum,“ prohlásil Pykal.

Například v Chotěboři, která není ani dvakrát větší než Telč, je strážníků celkem deset. „V současné době je stav naplněný, ale vždy lze říci, že čím více, tím lépe,“ zhodnotil ředitel Jiří Novotný. Nové Město na Moravě pak má devět tabulkových míst, osm strážníků a jedna kolegyně se na Nový rok vrátí po rodičovské dovolené. „Optimální stav by měl být aspoň jeden strážník na tisíc obyvatel,“ uvedl velitel Jiří Hradil.

Chtějí počty navýšit

Podstatně více strážníků je pak v okresních městech. Třeba ve Žďáru nad Sázavou plný stav znamená třiadvacet strážníků, čtyři asistenty prevence a jednoho domovníka preventistu. Další zaměstnanci pak mají zkrácené pracovní poměry nebo spolupracují externě. „Máme šest bezpečnostních asistentů monitorujících v ranní době přechody pro chodce. Rádi uvítáme další uchazeče na tyto pozice,“ pozval do řad městských policistů nové tváře vedoucí Martin Kunc.

V Třebíči zabezpečuje bezpečnost devětatřicet strážníků, do plného stavu chybí dva. „Máme vypsané výběrové řízení. Do budoucna bychom chtěli celkový počet strážníků v ulicích našeho města ještě navýšit,“ přiblížila Deníku situaci Lucie Šerková.

Nejvíce strážníků je pak pochopitelně v krajské Jihlavě a to sedmašedesát. I tam jsou dvě místa neobsazená. „Vzhledem k rozsahu činností, které strážníci vykonávají, by bylo vhodné zvýšit jejich počet o čtyři,“ uvedl však zástupce ředitele Stanislav Maštera.

Městských policistů je málo

- v Telči aktuálně není jediný strážníka

- plný stav není ani v řadě dalších měst

- posily hledají i státní policisté

Strážníci totiž dohlíží nad veřejným pořádkem, nedávno kontrolovali i dodržování pravidel souvisejících s nouzovým stavem a v rámci prevence kriminality pořádají řadu akcí. „V rámci městské policie probíhá také výkon alternativních trestů veřejně prospěšných prací, výkon asistentů prevence kriminality a v rámci městské policie je provozován městský útulek pro opuštěná zvířata,“ dodal Maštera.

Bez strážníků

Jediným okresním městem Vysočiny, kde městská policie není a to už od roku 1996, tak aktuálně je Pelhřimov. „Město zatím neuvažuje o jejím zřízení,“ sdělila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Že je zájemců o práci městských policistů málo vnímá i veřejnost. „Strážníci jsou ve Velkém Meziříčí nedostatkovým zbožím. Pořád se na stránkách města objevují inzeráty, že přijmou strážníky," všiml si například Jiří Král ze Žďárska. Podobnou situaci vnímají i lidé v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. Vladimír Brtník soudí, že lidé chodí radši ke státní policii, kde je možný kariérní postup a po určité době také výsluhový příspěvek.

I státní policisté ale hledají posily. „Nové policisty přijímáme po celý letošní rok a bude tomu i v dalších měsících. Noví policisté budou sloužit na pořádkové, dopravní i cizinecké policii,“ potvrdila mluvčí policistů na Vysočině Dana Čírtková.