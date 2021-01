O zámek bojují už léta. „Je to zoufalé, už to řeší třetí krajská rada. Momentálně jsme ve fázi setkávání a jednání. Věřím však tomu, že to dobře dopadne,“ nechal se slyšet Hájek.

To potvrdil i radní pro oblast majetku Karel Janoušek. „Minulý týden jsem měl mít s panem starostou schůzku, ale bohužel jsem skončil v karanténě. Přeložili jsme to proto na konec ledna,“ potvrdil Janoušek a dodal, že v současné době připravuje veškeré podklady.

Nepopírá ani to, že šance na získání zámku do majetku obce je. „V současné době jsou tři varianty. Už z dřívějška máme jednoho zájemce ze zahraničí. A pak je samozřejmě ve hře prodej obci, nebo případný bezplatný převod,“ nastínil Janoušek.

„Zjistíme, jak se k tomu obec staví, jaké mají záměry a co by na zámku chtěli vybudovat. Šanci určitě mají. Připravím všechny podklady a dáme to do rady pravděpodobně do konce ledna,“ dodal Janoušek.

Zámek v Těchobuzi

Když to vyjde, mají Těchobuzští o dalším osudu zámku jasno. „Chceme rozšířit galerii a v hlavní budově udělat památník Bernarda Bolzana. Ve vedlejší, a hlavně novější, budově bychom pak rádi zřídili zhruba deset pečovatelských bytů pro seniory,“ prozradil Hájek.

Slibují si tím, že tak alespoň částečně nahradí počet obyvatel, o které přišli, když se ze zámku v roce 2015 odstěhovali původní obyvatelé – klienti sociální zařízení Domov Jeřabina. „Přišli jsme tehdy o polovičku obyvatel,“ zavzpomínal starosta.

Problém s dotací

To však není tak jednoduché. „Na zámek kraj čerpal dotaci, u které byla podmínka, že tam nesmí vzniknout nic spojené se sociální oblastí. Kdybychom to porušili, mohlo by se stát, že bychom museli dotace vracet. A to by nebylo dobré,“ podotkl Janoušek.

K zámku patří i rozlehlý čtyřhektarový areál, který místní využívají. „Už několik desetiletí slouží občanům i návštěvníkům obce jako oblíbené místo k odpočinku,“ podotkla Veronika Anděla Nedbalová. I kvůli obavám z jeho uzavření chtějí Těchobuzští zámek získat.

Nejsou první, kteří něco takového řeší. „Sám to znám z pozice starosty Police. Před pětadvaceti lety jsme totiž nabízeli k prodeji zámek, u kterého je také park. Občané ho využívají, chodí přes něj a kdyby se uzavřel, byl by to problém. Je to skutečně složitá věc,“ dodal radní Janoušek.