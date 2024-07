V samotném Pelhřimově však podle oslovených majitelů taxislužeb fungují nonstop pouze tři. „Na plný úvazek to děláme tři, pak tady jsou víkendoví taxikáři,“ potvrdil Procházka. Na internetu je sice k dohledání hned několik kontaktů na taxislužby, dvě z čísel však vůbec nefungují. A taxikáři, kteří jezdí pouze o víkendu, v týdnu na telefonáty neodpovídají.

V Pelhřimově ani okolí taxikáři nemají vyhrazené parkoviště. Není zde ani žádné místo, kde by se sjížděli a nabízeli své služby. „Za většinou klientů jezdíme na telefonické objednání. Jen při velkých akcích, když máme třeba chvíli čas, tak stojíme u Sauna Baru, Máje nebo u Gold Baru,“ vyjmenoval majitel jedné z taxislužeb Miroslav Procházka.

V pracovní dny si zájemci mohou objednat odvoz u Taxi Procházka, Taxislužba Radek Příhoda nebo Taxi Joker. V týdnu službu nejčastěji využívají senioři například při cestách k lékařům a do obchodů, o víkendech pak především ti, co jezdí za zábavou. „Občas mě zavolají i maminky, když chtějí, abych děti odvezl do školy,“ zmínil Procházka.

Někteří místní taxislužbu používají i při cestách do práce. „Když začínám brzy ráno, radši jezdím taxíkem, abych nemusela městem chodit sama v noci. To mi není úplně příjemné,“ přiznala například Klára z Pelhřimova, která si raději přála zůstat v anonymitě. Její příjmení ale Deník zná.

close info Zdroj: Pixabay.com zoom_in Taxi. Ilustrační snímek.

Ceny taxíků se v Pelhřimově příliš neliší. „Dneska jezdíme za pětadvacet korun na kilometr mimo město. Když jsem začínal, účtoval jsem si dvanáct korun za kilometr. To ale byly úplně jiné platy,“ srovnával Procházka. Třicet korun za kilometr si účtuje ve městě. Cena se však podle jeho slov hodně odvíjí od konkrétní trasy a situace.

I Zbyněk Burian z taxislužby Joker, když před dvaceti lety začínal, si účtoval dvanáct korun. „Teď si bereme za kilometr pětadvacet korun,“ konstatoval. Za čekání pak šest korun za minutu.

Radek Příhoda, majitel třetí taxislužby, která je v Pelhřimově k dispozici, si za kilometr nejčastěji účtuje třicet korun a pět korun za čekání. „Cena je hodně individuální, záleží na vzdálenosti a situaci,“ upřesnil.

Všichni pelhřimovští taxikáři se shodují, že v týdnu využívají pouze jedno auto, další jen o víkendu, kdy je zájem větší. To jsou schopní odvézt i kolem čtyřiceti klientů, zatímco v pracovní dny obvykle kolem deseti. „Hodně záleží na situaci. Nicméně silnější bývá vždy prosinec, kdy lidé jezdí z vánočních večírků,“ upřesnil Procházka, který má k dispozici čtyři auta.

Z hlediska taxislužeb se přesto Pelhřimov s většími městy nemůže srovnávat „Zlatá éra taxíků v Pelhřimově nikdy nebyla,“ řekl s úsměvem Procházka. I proto většina taxikářů nabízí také rozvoz zásilek.

Lze se taxikařením uživit?

Právě Procházka se taxikařině věnuje už více než pětadvacet let. Podle něj se tím na Pelhřimovsku uživit dá, ale není to jednoduché. „Člověk tomu musí hodně obětovat, musí být klientům dostupný čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu, pořád na telefonu,“ shrnul. A dodal, že legální taxi lze snadno poznat díky známce, kterou taxikář dostane na úřadě a poté ji přilepí na sklo.

Pro pelhřimovské taxikáře bylo, stejně jako pro mnoho jiných, zlomové období covidu. „To udělalo velký zářez. Stále nejsme na předcovidových číslech, i když se to lepší. Ale nevím, jestli se někdy na tato čísla dostaneme,“ zamýšlel se Procházka.

S tím souhlasí také další taxikář Příhoda. „Klientela po covidu opadla. Lidé už nechodí tolik za zábavou jako dříve, do restaurací ani na akce,“ postekl si.