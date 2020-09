Opatření se dotýká nižších ročníků a studentů, kteří letos absolvují kurzy společenského chování a tanců. „Tento týden jsme měli první hodinu. Kluci museli mít rukavičky, dívky je měly pouze doporučené. Všichni jsme po celou lekci museli mít nasazené roušky. Je to divné, potí se v tom člověku obličej a u některých tanců má co dělat, aby je vůbec udýchal,“ svěřila se studentka Jolana Ježková, která navštěvuje taneční kurzy v Třebíči.

Výhrady má taneční lektorka Starstepu v Třebíči Jana Fenčáková. „Je to zvláštní kurz, protože žáci nejsou jen v rukavicích a ve společenském, ale mají všichni roušky. Učitelé nejsou s nimi na parketu, učí na pódiu, abychom zachovali odstup. Jinak se snažíme ten kurz udělat tak, aby pro ně byl stejně hezký jako pro všechny předešlé ročníky. Jsou to chudáci, hodina včera byla zvláštní, ale snad se to dětem líbilo,“ komentovala Fencak.

Prodloužená trochu jinak

Dalším omezením tanečního kurzu je chybějící prodloužená, ta bývá v polovině lekcí. „Letos jsme ji zrušili. Je to z důvodu, aby nedocházelo k přílišné kumulaci lidí. Během plánovaných tří večerů by to byl nespočet lidí, takže jsme chtěli minimalizovat nebezpečí, že by se v polovině kurzu cokoliv stalo,“ sdělila Fenčáková.

V Moravských Budějovicích pro jistotu kurzy společenských tanců pro letošek úplně zrušili. „V současných omezeních by bylo komplikované organizovat věneček a prodlouženou. Z toho důvodu jsme letos kurzy zrušili s tím, že příští rok je budeme pořádat s větší kapacitou nebo vypíšeme kurzy dva,“ informovala Nikola Šťastná z MKS Besedy.

Zrušené maturitní plesy

Podobná situace je i s maturitními plesy. „Ples jsme měli mít 21. ledna 2021, ale zrušili jsme ho. Byl by kapacitně omezený, protože všichni musí mít místo k sezení, jen pro 500 lidí. Nemohli bychom proto ani prodávat lístky na místě. Navíc bychom asi museli mít roušky. Mrzí mě to, zrovna jsem začala vybírat šaty, hledala jsem účesy, pomalu plánovala. A teď je po všem. Navíc jsme už měli zamluvený sál v hotelu Atom a zaplacenou zálohu,“ zasteskla si maturantka Nikola Svobodová z Hotelové školy v Třebíči.

Stejný osud potkal i maturanty Střední průmyslové školy v Třebíči. „Maturitní ples jsme zrušili. Když jsme začali chodit do školy, situace se zhoršovala a my trochu tušili, co se stane. Nedá se říct, že bychom byli úplně nuceni ples zrušit, ale s ohledem na opatření, která byla vydána, by to prostě nebyl ples, jaký bychom chtěli. Poslední tečkou se stalo vládní nařízení, které nám v podstatě zakázalo prodávat lístky na stání. Tím by výrazně klesla účast na našem plese a nevyplatil by se,“ řekl student průmyslovky David Doležal.

Pokud to bude možné, udělají si maturanti alespoň ples sami pro sebe. „Až to bude možné, tak si třeba někde jako třída sedneme a oslavíme to sami. Případně si pronajmeme nějaký malý sál, třeba na vesnici, a uděláme akci jen pro nás a rodiče. Ale v téhle době nikdo není schopen říci, zda se to nakonec uskuteční. Nakonec jsme se smířili s tím, že ples nebude. Alespoň máme o starost méně,“ dodal Doležal.

Některé třídy se ještě nepustily do plánování, ale rovnou svou velkou noc zrušili. „Včera jsme o tom jednali na školním parlamentu. Ředitel nám to sice výslovně nezakázal, ale doporučil nám, ať si místo plesu uděláme třídní stužkovací večírek. Naše třída už ten ples ani nechce, protože bychom stejně mohli pozvat maximálně rodiče,“ řekla studentka Hana Kučerová z Kojetic, která chodí na zdravotní školu ve Znojmě.

Obléknou se na večírek

Pokud nakonec budou mít alespoň třídní večírek, užijí si ho jako ples. „Je to škoda, že nebudu mít ples jako třídy před námi. Pokud budeme mít třídní večírek, domluvily jsme se spolužačkami, že se oblékneme a připravíme jako na ples. Byl by to takový ples v menším jen pro naši třídu,“ prozradila Hana.

Beseda v Moravských Budějovicích zatím s rezervacemi sálu pro maturitní plesy počítá. „Zatím se nám maturitní třídy neozvaly, že by plesy rušily. Rezervace zatím držíme. Maturitní plesy u nás bývají v lednu a únoru, zatím to vypadá, že by mohly proběhnout,“ dodala Šťastná.