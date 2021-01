„Zrovna dneska jsem dceru na tábor přihlásila. Moc se na něj těší. Na Chaloupky u Nového Rychnova jezdí se svými kamarády již několik let. Doufáme, že tábory se letos uskuteční. Adina už kontakt s vrstevníky potřebuje,“ povzdychla si koncem minulého týdne Adéla Příhodová z Pelhřimova.

A právě lektoři z Domu dětí a mládeže v Pelhřimově, kteří pořádají tábory mimo jiné i na Chaloupkách, už mají na letošní sezonu vše přichystané. „Připravujeme se tak, jako kdyby to mělo proběhnout. Doufám, že už to bude v té době v pořádku a že se tábory budou moci uskutečnit alespoň tak, jako loni v létě,“ přemítal ředitel Domu dětí v mládeže Pelhřimov Libor Fišar.

Podle jeho slov je kupříkladu o Plavbu za dobrodružstvím či Ztracenou knihu pohádek poměrně velký zájem. „Myslím si, že dokonce první dva běhy už máme z devadesáti procent obsazené,“ prozradil Libor Fišar.

Přihlášky mohou rodiče posílat už od začátku roku, s platbami však musí ještě počkat. „Platby necháme na poslední chvíli, abychom pak peníze nemuseli rodičům vracet, když by se tábory nakonec uskutečnit nemohly,“ doplnil Fišar.

Boj o místa

Naopak poněkud pomalejší rozjezd s přihláškami mají letos na Svobodném statku v Chlumětíně na Žďársku. „Loni touto dobou jsem měl čtyřicetiprocentní obsazenost, pak se dlouho nic nedělo a až v květnu se obsadil zbytek. Letos mám jen půl procenta obsazenost. Lidé nevědí, jak budou mít dovolenou, jestli tábory vůbec budou a tak dále. V našem případě se tedy tábory zatím ještě neobsazují,“ zhodnotil letošní situaci Břetislav Sucharda, který pořádá jezdecký tábor.

Až se tedy vládní opatření uvolní, nastane smršť. „To pak bude boj o místa,“ upřesnil vedoucí tábora s koňmi.

V nejistotě a ve strachu, jaké bude letošní léto, jsou podle něj i ostatní pořadatelé táborů v jeho okolí. „Když přišel ten malér podruhý, tak jsem si zase sedl, spočítal jsem všechny prostředky, které můžu použít, osekal jsem spotřebu na kost, jako každý živnostník a zjistil jsem, že ještě jednu špatnou sezonu snad vydržím,“ usoudil Sucharda.

Přihlašovat své ratolesti na prázdninové pobyty v přírodě mohou rodiče i v Třebíči. Dům dětí a mládeže Třebíč totiž od 7. ledna nabízí například tábor na motivy seriálu Byl jednou jeden život, tábor s názvem Legenda o Feastvalley, Čaroděj či sportovní tábor Skřípina.

Natěšení táborníci ve věku od šesti do třinácti let už se pomalu přihlašují i na dětský letní tábor Sportmánia v Rozsochách na Žďársku. „V současné době máme čtyři přihlášky, takže děti se začínají hlásit. To ale není nic neobvyklého, vzhledem k tomu, že je teprve leden,“ přemítala Hana Pazderová ze spolku Volnočasovky SPORT.

I tam doufají, že letošní prázdniny budou bez omezení. „V tuto chvíli počítáme s tím, že letní tábory budou. V případě, že by z důvodu nařízení vlády nebyly, vrátíme rodičům všechny peníze. Jsme fér,“ prohlásila Hana Pazderová.

Podle jejích slov mají v Rozsochách výhodu. „Naše tábory jsou malinké a konají se na vesnici, tím pádem mají děti samostatnou budovu a nepřijdou do kontaktu s nikým dalším. Myslím si tedy, že náš tábor je na tu situaci relativně dobře připraven tak, abychom mohli fungovat, když to alespoň trochu půjde,“ poznamenala Pazderová.