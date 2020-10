Nařízení zakazující mít na svatebním obřadu a následné oslavě víc než třicet lidí, kam se započítávají i snoubenci, oddávající či matrikář, platí od pondělí 19. října. Pokud vláda nestanoví jinak, bude nařízení platit do 3. listopadu.

Právě takové podmínky donutili některé snoubence ke zrušení svého dne D. „Zaznamenali jsme případ, kdy snoubenci svou svatbu kvůli většímu počtu hostů zrušili,“ prozradil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Termíny na jihlavské matrice si však zájemci rezervují dál. „Lidé zatím statečně odolávají a i v nižších počtech svatby realizují. Mladí snoubenci to berou s rezervou. Zájemci, kteří si svůj termín rezervují, mají ale na matrice domluveno, že si mohou kdykoliv zavolat a bez problému svatbu zrušit, možné je to i dva dny před jejím konáním,“ informoval Radovan Daněk.

Dodal také, že snoubenci si teď vybírají především ze dvou termínů, kdy si plánují říct své ano. „Na 11. listopadu máme zatím dvě svatby a na 12. prosince čtyři svatby,“ doplnil mluvčí magistrátu.

Osm zrušených svateb

Konání svateb komplikuje koronavir i na Havlíčkobrodsku. „Svatby lidé ruší. Za září tu máme osm zrušených svateb. U některých byl nejspíš důvodem koronavir. Snoubenci také říkali, že jim onemocněl někdo z rodiny,“ sdělila Šárka Vaňková z havlíčkobrodské matriky.

Do konce roku tam mají zarezervovaný termín devět zájemců. „Snoubenci to pochopitelně mohou ještě zrušit,“ informovala Vaňková.

Nařízení související s pandemií koronaviru však během letošní sezony nekomplikovala život pouze snoubencům. „Tento rok to bylo celé takové náročnější. Dost svateb se úplně přesunulo na další rok, spousty jich skákalo z termínu na termín a některé byly do poslední chvíle nejasné. My jsme sezonu ukončili 10. října, kdy jsme v jednom dnu zajišťovali hned tři svatby. Už se nám ale razantně plní rok další, tak snad se zadaří,“ doufal fotograf a kameraman Michal Burda z BB media productions.