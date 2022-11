V Pelhřimově půjde k zemi jedna z budov střední průmyslové školy. Na místo zdemolované stavby dělníci postaví moderní dílny. „Budova A zůstane na svém místě a opravíme ji. Kompletně pak nahradíme budovu B. Díky tomu získáme větší prostory. Pomůže to hlavně svářečskému oboru. Využijí to i studenti se zaměřením na zámečnictví, truhlářství nebo elektrotechniku. V budově A se budou vyučovat i kadeřníci,“ předeslal zástupce ředitele Lukáš Tříska. Část staré školní budovy je i z rákosu. To doposud znemožňovalo používat těžší stroje.

Kromě modernějších učeben získají studenti i lepší zázemí. „Objekt bude obsahovat chytrou elektroinstalaci. Díky tomu ho budou moci částečně spravovat i přímo studenti. Týká se to světel, promítačky či žaluzií,“ prozradil Tříska s tím, že učebny jsou v současnosti přestěhované do náhradních prostor. Zpátky do lavic by se měli studenti vrátit v roce 2024. V provozu zůstane nepřerušeně budova C.

Dílny v Kamenici nad Lipou na Lhotecké ulici dostanou zateplení. Zároveň dělníci na budově opraví střechu a vymění okna, elektroinstalaci i vzduchotechniku. „Budeme také vyměňovat topný systém. Plynové kotle vyměníme za nové kondenzační. Ty jsou mnohem úspornější,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová. Rekonstrukce podle ní potrvá asi rok. Začít by mohla na jaře příštího roku.

Po dobu opravy v budově žádná výuka nebude. „Tu žáci na přechodnou dobu budou mít v pronajatých náhradních prostorách. Dočasné přesuny výuky se dotknou tří oborů. Patří mezi ně automechanik, opravář zemědělských strojů a zemědělec-farmář,“ doplnil krajský radní pro školství Jan Břížďala.