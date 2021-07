Jak se svěřila Lucie Hemrová, trvalo jim, než přišly na ten správný systém jak palačinky smažit a hlavně jak je obracet. „Naše první štace, to byl zážitek. Jedna z nás uměla smažit a druhá obracet. Před stánkem stála fronta kilometr dlouhá. Už to děláme dva roky, ale začátky byly fakt těžké. Teď už jezdíme na kuchařské festivaly, na trhy a další akce. Máme svoje recepty. Děláme palačinky sladké i slané. Jen covid nás na chvíli zastavil,“ dodala.

Do parku Stromovka zamířila i Jana Břízová s rodinou. „Chodíme sem rádi. Je tu příjemné prostředí. No děti budou chtít asi nejdřív palačinku s nutelou a pak se podíváme na pohádku,“ svěřila se.

Pohádku pro děti plnou písniček zahrál Vojtěch Marek se svým loutkovým divadélkem Harmonika. „Jsem sám sobě hercem, režisérem a dramaturgem. Sám si vyrábím loutky. Dnešní pohádka se jmenuje O písničce,“ popsal svoje vystoupení herec, který do Humpolce přijel rád. Divadlo pro děti ho živí už třináct let.

Festival Letní Platforma Humpolec pořádají už osm let manželé Tereza a Petr Machkovi. „Myšlenka vznikla v době, kdy park Stromovka byl zarostlý a my jsme se do něj rozhodli umístit pódium, které by mohla využívat široká veřejnost. “ vysvětlila Tereza Machková. První ročník byl spontánní, sešlo se pár lidí na akcích, které si sami naplánovali. Ale to podle Terezy Machkové moc nefungovalo. Nakonec vznikl ucelený kulturní program, který má v Humpolci už osmiletou tradici. Letní Platforma Humpolec začíná v červnu a končí v srpnu. Každý týden od středy až do neděle se v parku Stromovka koná několik programových bloků určených pro návštěvníky různých věkových kategorií. „Dramaturgii musíme plánovat dopředu. S přípravou nové Letní Platformy začínáme v lednu,“ dodala.

S lety se program ustálil. Nabízí desítky akcí, divadelních vystoupení, ochutnávky cizích kuchyní, sport a koncerty. Platformu navštíví každý rok tisíce lidí.

Rozsah a kvalita festivalu a s tím spojená návštěvnost jednotlivých akcí i celého festivalu podle Terezy Machkové rok od roku stoupá. „Za to můžeme být v první řadě vděčni našim partnerům, kteří nás každým rokem více podporují. Mezi naše partnery patří především místní firmy a podnikatelé, dále město Humpolec a kraj Vysočina,“ zdůraznila.