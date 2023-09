Novinku v soutěži Strom roku vymysleli pro letošní rok její organizátoři. V posledním týdnu budou lidé moci hlasovat v takzvaném superfinále. Do něj postoupí pouze polovina ze současných deseti finalistů. Šanci má také Havlíčkův dub z Vysočiny.

Havlíčkův dub roste na louce u jezírka naproti Prosečskému zámku. Pod jeho majestátní korunou sedával Karel Havlíček Borovský a hrával na loutnu manželce Julii. | Foto: Tomáš Kalous, poskytla Nadace Partnerství

Superfinále připadá na poslední týden soutěže od pondělí 2. října. „Ty stromy, které nezískají dostatečný počet hlasů do 1. října, tak zůstanou pod čarou a nebudou mít šanci na výhru,“ vysvětlil mluvčí Nadace Partnerství David Kopecký.

Randil pod ním Havlíček Borovský: letos může být dub z Cerekve Stromem roku

Pětice superfinalistů si to pak v posledním týdnu rozdá o titul Strom roku 2023. „Z jedné e-mailové adresy lze hlasovat po dobu soutěže pouze jednou, to po dobu superfinále ale přestane platit. Pro finální pětku tak bude možné zahlasovat z jednoho e-mailu i podruhé – bez ohledu na to, jaký strom jste podpořili v současném kole,“ popsal Kopecký.

Vysočinu v letošním ročníku soutěže reprezentuje Havlíčkův dub rostoucí u Nové Cerekve. Hlasovat pro něj mohou lidé na webu.