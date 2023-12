Gvenda Chochelové na nich sice měří přes dva a půl metru, přesto z výšky a v kostýmu dokázala trefit terč. „Vůbec jsem to nečekala. Střelbu vůbec netrénuji. A potěšilo mě to o to víc, že kolegyně cíl minula,“ pošťuchuje kamarádsky anděl. Její kolegyně se však nenechá. „Zkoušeli jsme si na chůdách už střílet i z luku. Tam to dopadlo lépe pro mě,“ vrací zásah Lucie Kališová.

Jejich kostýmy okouzluje děti. „Jé, ty jsou velké. Těm to sluší. Můžeme se vyfotit?“ zní z každého koutu Horního náměstí, kde se andělé objeví. A ty s každým ochotně zapózují. „Na nejmenších je vidět, jak jsou nadšené. Funguje to, i když není žádný sníh a teplota připomíná spíše jaro. Na druhou stranu nemusíme s chůdami balancovat na ledu. Ale i tohle jsme už zvládli. A Humpolec je docela schůdné město,“ smějí se kamarádky Chocholová a Kališová, které si říkají chůdinky.