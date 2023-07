/FOTO, VIDEO/ Street Food Festival přilákal před pelhřimovský Kulturní dům Máj v sobotu 22. července stovky lidí. Na výběr byla pestrá nabídka světových chutí, slané i sladké dobroty. Nechybělo samozřejmě ani skvělé pití.

Street Food Festival v Pelhřimově nabídl bohatý mix chutí. Navštívily ho stovky lidí. | Video: Deník/Martin Singr

Nad ochutnávkou červů od firmy Grig stojí mladá dívka a láká svého přítele, aby si dal s ní. Tomu se ale moc nechce, stojí pro jistotu opodál. „Nebojte se toho, ochutnávají i malé holčičky v sukýnkách,“ povzbuzuje ho prodavačka. „Tak děkuji za ztrapnění,“ odpovídá s úsměvem mladík a vzápětí dvojice odchází, zřejmě se však ještě vrátí. To je ale už u pultu další zákazník a ví přesně, pro co jde – bere pytlíček se svým oblíbeným druhem.

Obří medvěd i malá Slovanská epopej. Muzeum rekordů v Pelhřimově láká na extrémy

Na stánku je přitom jedenáct druhů cvrčků, červíků a kobylek plus tequilla s červíky. „Na našich webovkách toho máme daleko více, i čokoládu nebo chilli kobylky, tady je jen náš výběr, abychom zaujali,“ vysvětluje Tereza Motalová, která zde prodává a o sortimentu, který má na pultu, toho také hodně ví. „Je to ekologičtějí než jakýkoliv jiných chov zvířat,“ řekla s tím, že hmyzí farmy jsou méně náročné na plochu, spotřebu vody i potravy.

Sympatická prodavačka sleduje rostoucí zájem o hmyz, lidé si uvědomují, že se zřejmě jedná o jídlo budoucnosti. V Pelhřimově pak je zrovna dost lidí, kteří hmyz ochutnávají poprvé. „Není to špatné, chutná to jako chipsy. Asi si koupím jedno balení i domů,“ dělí se o své první dojmy Jakub Doležal postávající u stánku. Jeho přátelé se smíchem říkají, že by se měl podělit. „Aha, takže koupím dvě balení,“ reaguje mladík.

Jamajská i starořímská kuchyně

Dobře se baví prakticky všichni. Je to i díky široké nabídce, kde si každý najde to své – fronty se stojí na burgery, churros, ale třeba i u stánku s mořskými plody. Na jamajskou kuchyni láká hlasitý kuchař, palačinky pak zručný mladík chystá na dvou plotnách současně. Zájemci si mohou dát také belgické hranolky, starořímské jídlo, langoše, makronky nebo rolovanou zmrzlinu. Na zapití je alkoholický či nealkoholický koktejl, výběrová káva nebo víno či pivo z malých pivovarů.

Pelhřimovská cukrárna funguje více než šedesát let. Nabídku zmrzlin stále mění

Míst k posezení je přitom dostatek, i když je v čase oběda dost plno, místo u stolu se vždy najde. Přesto hodně lidí sedí radši na trávě a sledují, jak to v okolí Máje žije. Zájemci mohou akci ještě navštívit, food trucky a stánky budou na místě až do sobotních osmi hodin večer.