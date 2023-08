Strážníci v Pelhřimově? Uvidíme, kolik to bude stát, zní z radnice

Krádeže, vandalství, problémy s parkováním, to by měla řešit městská policie v Pelhřimově. Město kdysi strážníky mělo. Radnice ale městskou policii zrušila z úsporných důvodů. Teď by se strážníci měli podle obyvatel Pelhřimova do ulic vrátit. Podle radních by to ale stálo miliony korun.

Pelhřimov městskou policii měl, ale kvůli úsporám ji před lety zrušil. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Město Pelhřimov už není, co bývalo. To si myslí například Josef Blažek. „Společnost hrubne a je to znát. Jsme stále častěji svědky různého vandalství, výtržnictví třeba v parku. O dopravní situaci a chování různých skupin lidí nemluvě. Městská policie by asi byla potřeba,“ konstatoval senior. Ze stejných důvodů by uvítala městské strážníky v ulicích i provozovatelka penzionu Jitka Vondráčková. „Určitě jako prevenci. Doba se mění, bohužel k horšímu, časem ani v Pelhřimově nebude takový klid, na jaký jsme byli dosud zvyklí,“ povzdechla si. Stejně to vidí i recepční Diana Kölblová. „Přibývá ve městě vandalství, byla bych pro zřízení městské policie,“ prohlásila. V Brodě otevřeli novou kavárnu. Podívejte se, jak to tam vypadá Opačný názor má na zřízení městské policie turista Pavel Pípal. „Městská policie není potřeba. Kdysi tu byla, ale radnice ji zrušila z úsporných důvodů. Co vím, tak její činnost vyvolávala mezi lidmi negativní emoce. Lidé si stěžovali, že strážníci byli aktivní hlavně když šlo o popelnice a parkování. Úplně bude stačit, když se najde pár lidí ochotných dohlédnout na pořádek,“ řekl Deníku. Lidi schopné dohlížet na pořádek už město má. Jsou to podle místostarosty Zdeňka Jaroše dva zaměstnanci městského úřadu z odboru vnitřních věcí z úseku veřejného pořádku a přestupkové agendy. Jejich úkolem je dohlížet na veřejný pořádek, parkování a klid ve městě jako preventisté. Pravomoci městských strážníků nemají, ale pokutu za špatné parkování mohou udělit. Drama v Pelhřimově. Opilec málem vypadl z okna, zachránili ho policisté S městem spolupracuje i státní policie. „Uvidíme, jaký efekt bude toto opatření mít,“ dodal místostarosta. Oba preventisté mají takzvaně klouzavou pracovní dobu, aby měli čas věnovat se dohledu nad pořádkem ve městě. O městské policii radnice uvažuje. „Je to otázka do budoucna. Zřízení městské policie musíme důkladně projednat a rovněž vyčíslit náklady. Co by to znamenalo pro městskou pokladnu. Podle mých odhadů jsou to miliony,“ konstatoval Jaroš. VIDEO: Brutální přepadení seniorky. Pachatele policie dopadla v Pelhřimově Podle Petra Doležala, vedoucího strážníka městské policie Chotěboř na Havlíčkobrodsku, je pro toho, kdo chce zřídit městskou policii, nejnáročnější stránka peněz. Materiální vybavení, koupě a provoz služebního auta, provoz služebny. „A hlavně personální otázka. Najít městské strážníky je problém v celé republice. Státní policie a armáda nabízí výhody, které městská policie nemá,“ vysvětlil Doležal. Například ve Světlé nad Sázavou stojí městská policie se čtyřmi strážníky město asi tři miliony korun ročně. Kde městskou policii zrušili:

V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku byla dřív městská policie. Byla zrušena v roce 1996 po čtyřech letech provozu. „Náklady na provoz byly neadekvátní její prospěšnosti,“ sdělil Deníku bývalý starosta Karel Pačiska. Finanční náklady na devět strážníků, auto, uniformy, mzdy, školení, zbraně a kurzy vyšly asi na pět milionů korun. Místo městské policie dnes ostrahu obecního majetku zajišťuje bezpečnostní agentura, která z pověření radnice spolupracuje se státní policií a podle současného starosty Martina Horáka se to vyplatí. Zdroj: Město Bystřice nad Pernštejnem Městští zastupitelé se tématem městské policie v Pelhřimově dosud nezabývali. „Zatím jsem o tom osobně nepřemýšlel,“ odpověděl Deníku zastupitel Michal Vilímek. Městská policie nebylo aktuální téma ani pro zastupitele Jiřího Turka. Zastupitel Pavel Hájek ale už má jasno. „Zbytečný výdaj. V Pelhřimově není situace tak špatná, abychom potřebovali městskou policii. Její provoz by stál desítky milionů korun. Městskou policii jsme měli a nakonec zrušili. Jsem pro prohloubení spolupráce se státní policií,“ vysvětlil Deníku. V současné době usiluje o zřízení městské policie Humpolec. Své služebny městské policie mají v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Žďáře nad Sázavou,v Moravských Budějovicích, Chotěboři, Světlé nad Sázavou a Telči.

