Více bezpečí. Lidé v Humpolci volají po městské policii. Ve městě nikdy nebyla

Doba se mění. V Humpolci nikdy městská policie nebyla. Nyní město na Pelhřimovsku řeší, jestli ji nezřídit. „Je to na základě požadavků obyvatel. Trápí je řidiči, kteří nedodržují v Humpolci rychlost a také svévolné parkování aut kdekoliv. Na náměstí je například problém zastavit. Dále jsou to různé problémy a přestupky, které neřeší Policie České republiky, protože jí to nepřísluší ze zákona. Dřív jsme takovou potřebu neměli, teď se to mění,“ vysvětlila důvody starostka Humpolce Alena Štěrbová.

Do ulic a parku v Humpolci vyjdou strážníci nejdřív za rok. Ilustrační foto | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni