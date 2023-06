Ani při požáru se nesejde tolik hasičů, jako tomu bylo v sobotu v Humpolci na Pelhřimovsku. Ve městě totiž nezápasili s žádným ohněm, nýbrž slavili sto padesát let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Požárníci představili i techniku, která se za dobu jejich existence posunula od koňských povozů k moderním několikatunovým hasičským vozům.

Sto padesát let hasičů v Humpolci. Žehnal jim Florián a ukázali historické vozy | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Jak to před necelými dvěma stoletími vypadalo, představil patron všech hasičů svatý Florián. Na koni a v brnění požehnal více než stovce hasičů z různých sborů. „Mým darem je pro vás požehnání, ochrana zdraví a životů. Ať ve vašich srdcích sílí oheň lásky, abyste byli odvážní a svorní,“ hlásí představitelka svatého Floriána. Jako na znamení souhlasu zařehtá i statný kůň. Toho pak všichni v průvodu následují z Horního náměstí k hasičské zbrojnice.

Téměř devadesátiletou dvoukolovou přívěsnou stříkačku s sebou po celou dobu táhnou požárníci z Černovic. Podle hasiče Davida Štěpána je to však lehčí, než se zdá. „Na rovince by to měl utáhnout i jeden člověk. Je to potřeba, protože v minulosti se s tím skutečně hasilo. I teď to používáme a stříkačka funguje spolehlivě. Jen to nepoužíváme k hašení požárů, ale jen k ukázkám,“ vypráví dobrovolný hasič.