Ani při požáru se nesejde tolik hasičů, jako tomu bylo v sobotu v Humpolci na Pelhřimovsku. Ve městě totiž nezápasili s žádným ohněm, nýbrž slavili sto padesát let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Požárníci představili i techniku, která se za dobu jejich existence posunula od koňských povozů k moderním několikatunovým hasičským vozům.

Sto padesát let hasičů v Humpolci. Žehnal jim Florián a ukázali historické vozy | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Jak to před necelými dvěma stoletími vypadalo, představil patron všech hasičů svatý Florián. Na koni a v brnění požehnal více než stovce hasičů z různých sborů. „Mým darem je pro vás požehnání, ochrana zdraví a životů. Ať ve vašich srdcích sílí oheň lásky, abyste byli odvážní a svorní,“ hlásí představitelka svatého Floriána. Jako na znamení souhlasu zařehtá i statný kůň. Toho pak všichni v průvodu následují z Horního náměstí k hasičské zbrojnice.

Téměř devadesátiletou dvoukolovou přívěsnou stříkačku s sebou po celou dobu táhnou požárníci z Černovic. Podle hasiče Davida Štěpána je to však lehčí, než se zdá. „Na rovince by to měl utáhnout i jeden člověk. Je to potřeba, protože v minulosti se s tím skutečně hasilo. I teď to používáme a stříkačka funguje spolehlivě. Jen to nepoužíváme k hašení požárů, ale jen k ukázkám,“ vypráví dobrovolný hasič.

Při stopadesátiletém výročí se mnoho hasičů neubránilo dojatí. Speciální vzpomínky na humpolecký sbor má veterán Jan Komrs. Ten pomáhal stavět stanici a několik desítek let velel zdejší jednotce. „Tím, že jsem mezi hasiči mohl být se mi splnil dětský sen. O to hůře jsem pak nesl, když jsem odtud odcházel. Ale kluci mě podrželi a pomohli. Já měl stejně vždycky radši než kancelářskou práci výjezdy,“ vzpomíná požárník, který toho mnoho zažil.

Komrs se zúčastnil tisíce výjezdů. „Kdyby to šlo, tak se mezi kluku vrátím, ale už jsem starý. O to víc si užívám, že tady dnes mezi nimi mohu být. Sto padesát let je úžasné číslo a jsem rád, že jsem mohl být jeho součástí,“ říká bývalý velitel stanice v Humpolci.

Z nedaleké obce Mladé Břiště vyrazil do Humpolce na historickou událost Lukáš Koumar s rodinou. „Bylo to hlavně kvůli synkovi. Má hodně rád koně a auta. Obojí si tady užil. Hlavně se mu líbil ten svatý Florián, jak jel na koni v průvodu a hlásal. Říkal mu rytíř,“ přibližuje návštěvník s úsměvem a dodává, že i samotní hasiči stáli za výlet. Děti si ještě užily hrátky ve vodní pěně a odvážlivci se jeřábem nechali vyvézt do nebe.