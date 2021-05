Do oslav stého výročí od založení YMCA, tedy křesťanského sdružení mládeže, nejstarší a největší mládežnické organizace na světě působící i na Pelhřimovsku, se mohou zapojit také zájemci z řad veřejnosti.

YMCA Pelhřimov totiž připravila akci, v rámci které budou moci týmy i jednotlivci udělat něco pro sebe. Úkolem je v týdnu od 30. května do 6. června ujít, ujet na kole, koloběžce či bruslích, uběhnout nebo uplavat sto kilometrů. Poslední kilometry zapojených nadšenců by měly směřovat do kluboven organizace v pelhřimovské Růžové ulici nebo v Nové Cerekvi 4.